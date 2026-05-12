Lili Pink, una de las cadenas de almacenes de ropa interior para mujer más reconocidas de Colombia y también presente en varios países del mundo, vive hoy una grave crisis por cuenta de una orden de la Fiscalía de ocupar todos sus bienes con fines de extinción de dominio de más de 400 tiendas y activos de la marca.

La razón de la decisión fue una investigación rigurosa, en la que descubrieron un presunto lavado de activos y contrabando de mercancías, que es valorado en cerca de $ 730.000 millones de pesos. El entramado sería a través de empresas de “papel” que eran utilizadas desde 2014.

Operativo de extinción de dominio golpea a Lili Pink: Fiscalía ocupa más de 400 tiendas y bienes por presunto lavado de activos. Foto: Guillermo Torres / Semana

Uno de los únicos capturados a la fecha es el abogado Walter Francisco Martínez Martínez, quien es el principal implicado en la investigación. Sin embargo, a través de su apoderado, la marca se refirió a su relación con Martínez.

En un comunicado, Lili Pink detalló que el mencionado no mantiene vínculo alguno de carácter comercial, contractual, laboral, societario ni operativo con la compañía, así como tampoco con la operación empresarial asociada a la marca desde el año 2021.

Investigación por contrabando y lavado de dinero pone en jaque a Lili Pink; activos superarían los $730.000 millones. Foto: Guillermo Torres / Semana

“La relación que existió en el pasado en el marco de ejecución de la cadena de suministro, se limitó exclusivamente a una relación comercial de carácter cliente-proveedor, como ocurre habitualmente en el desarrollo de las actividades empresariales y comerciales de la industria del retail. En ningún momento el señor Walter Francisco Martínez Martínez hizo parte de la estructura administrativa, directiva o societaria de Lili Pink, ni tuvo participación alguna en la toma de decisiones del entorno empresarial”, precisaron.

Detallaron finalmente que cualquier situación personal, conducta o investigación relacionada con el investigado, corresponde exclusivamente a su ámbito individual y resulta completamente ajena e independiente de las operaciones, principios y entorno empresarial de la marca Lili Pink.

“No tiene ningún vínculo con la compañía desde 2021”: Lili Pink responde por captura de Walter Martínez. Foto: Foto 1: Lili Pink / Foto 2: Fiscalía / Foto 3: Fiscalía

“La compañía mantiene su compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia empresarial y la colaboración con las autoridades competentes en caso de ser requerida”, concluyeron.