Medellín

Parque Berrío entrará en remodelación tras casi 30 años sin intervención

La Alcaldía de Medellín anunció que las obras comenzarán el 23 de febrero con una inversión inicial de 6.900 millones de pesos, en un proyecto que busca modernizar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

12 de febrero de 2026, 9:05 a. m.
Vista del Parque Berrío, en el centro de Medellín, que será intervenido a partir del 23 de febrero como parte de un proyecto de renovación urbana anunciado por la Alcaldía.
Vista del Parque Berrío, en el centro de Medellín, que será intervenido a partir del 23 de febrero como parte de un proyecto de renovación urbana anunciado por la Alcaldía. Foto: Captura de pantalla video YouTube@Telemedellín

El Parque Berrío, uno de los puntos más simbólicos del centro de Medellín, iniciará un proceso de renovación integral a partir del 23 de febrero de 2026, con el objetivo de recuperar su infraestructura y mejorar el espacio público para miles de ciudadanos que lo transitan a diario.

Un proyecto de recuperación urbana que transformará el corazón de Medellín

El Parque Berrío, uno de los espacios públicos más emblemáticos del centro de Medellín y punto neurálgico de la vida urbana de la ciudad, iniciará un proceso de renovación integral a partir del 23 de febrero de 2026.

La intervención busca modernizar una infraestructura que, según la administración municipal, presenta un deterioro significativo tras casi tres décadas sin obras de gran alcance.

El alcalde de Medellín, Federico FGutiérrez afirmó que el parque no ha recibido una intervención estructural desde 1995, cuando se articuló con la estación del Metro del mismo nombre.

YouTube video Z82NOtVLoj8 thumbnail

Así será la renovación del Parque Berrío

Según el mandatario, cerca del 80 % de la infraestructura presenta deficiencias, lo que ha motivado la puesta en marcha de un proyecto que será ejecutado en varias fases bajo la responsabilidad de la Fundación Ferrocarril de Antioquia.

La renovación incluirá obras en la estación del Metro, que incorporará un componente gastronómico, así como mejoras en el manejo del espacio público para los peatones y usuarios del sector.

La primera etapa del proyecto contará con una inversión inicial cercana a los 6.900 millones de pesos.

También contempla intervenciones en el paseo Palacé, uno de los corredores urbanos más transitados del centro de la ciudad.

Para las autoridades, la intervención representa una apuesta por recuperar un espacio que ha sido clave en el desarrollo histórico y social de Medellín durante más de 300 años.

Además, hoy funciona como punto de encuentro, tránsito y sustento económico para comerciantes y trabajadores informales.

La renovación del Parque Berrío se inscribe en una tendencia más amplia de recuperación del espacio público en Medellín.

Con e sto se busca impulsar proyectos urbanos con el objetivo de mejorar la calidad de vida, fortalecer la movilidad y dinamizar el turismo en el centro histórico.

Cortes de agua en Medellín y municipios cercanos este 12 de febrero: EPM anunció suspensiones por modernización de redes

Si se cumplen los plazos anunciados, el Parque Berrío podría convertirse en un renovado símbolo de la ciudad, combinando patrimonio histórico con nuevas dinámicas culturales, comerciales y sociales.

De esta manera se abre un nuevo capítulo para uno de los lugares más representativos de Medellín, cuyo futuro dependerá no solo de la infraestructura, sino también de la manera en que la ciudad logre integrar a sus habitantes en este proceso de transformación urbana.

Noticias Destacadas