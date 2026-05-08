Bogotá–Soacha: la ruta donde la región comienza a hacerse realidad

Hay recorridos que no solo conectan puntos en el mapa, también conectan oportunidades. La ruta entre Bogotá y Soacha es uno de ellos.

Cada día, cientos de miles de personas la recorren para trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud, cuidar a sus familias o simplemente cumplir con sus rutinas.

Durante años, ese trayecto también ha reflejado una realidad que no podemos ignorar. Entenderla y responder de manera articulada es, precisamente, la razón de ser de la Agencia Regional de Movilidad (ARM).

A partir de este mes, la ARM da un gran paso para asumir plenamente la autoridad de transporte en el corredor Bogotá–Soacha–Bogotá.

Puede sonar técnico, pero en realidad es algo muy concreto: por primera vez, una sola entidad tendrá la responsabilidad de ordenar, planear y hacer seguimiento a cómo funciona el transporte público en uno de los corredores metropolitanos más importantes del país.

Ser autoridad no es un título. Es tomar decisiones que afectan la vida diaria de las personas: cuánto cuesta un pasaje, en qué condiciones se presta el servicio, qué tan seguro es un vehículo o qué tan confiable resulta el sistema. En otras palabras, es asumir la responsabilidad de que moverse entre Soacha y Bogotá deje de ser una incertidumbre y empiece a ser una experiencia digna.

Este paso no ocurrió de un día para otro. Es el resultado de una decisión compartida entre Bogotá, Cundinamarca y Soacha de apostarle a una nueva forma de hacer las cosas: dejar atrás las soluciones fragmentadas y construir respuestas a la escala real de los problemas.

También ha sido fruto de un trabajo riguroso con el Gobierno nacional, en especial con el Ministerio de Transporte, que permitió una transición ordenada, cuidando algo fundamental: que el servicio nunca se detuviera en el corredor. Y, por supuesto, ha sido un proceso construido con quienes han operado este corredor durante décadas. Hemos realizado más de 17 mesas de trabajo con empresas transportadoras y asociaciones de propietarios, abordando la transición y los retos que vienen.

Durante más de un año analizamos la operación real del sistema, revisando 16 empresas y cerca de mil vehículos para entender cómo funciona en la práctica. Todo esto en un corredor que mueve más de 500.000 viajes diarios, de los cuales alrededor de 420.000 se hacen en transporte público. No se trataba solo de asumir una competencia, sino de prepararnos para ejercerla bien: con información, con criterio y con una visión verdaderamente metropolitana.

Lo que está en juego no se limita a la operación de un corredor. Aquí se está poniendo a prueba un modelo de región: uno en donde la técnica se combina con el diálogo y donde la movilidad deja de ser un problema cotidiano para convertirse en una oportunidad de bienestar.

Si este modelo logra consolidarse en el corredor Soacha-Bogotá, no solo habremos mejorado un trayecto. Habremos demostrado que la articulación sí funciona, que es posible construir confianza desde lo público y que la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca puede, por fin, empezar a ordenarse como lo que ya es: un territorio compartido.

Porque la región no se decreta. Se construye.

Y hoy, empieza a tomar forma en esta ruta.