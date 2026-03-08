De suspendido a expulsado: Centro Democrático sacó a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado con $20 millones en Leticia

A través de un comunicado, el partido Centro Democrático informó la expulsión de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas, quien fue capturado con 20 millones de pesos en su vehículo el pasado sábado, 7 de marzo.
Luego de que la Veeduría y la Dirección Nacional de la colectividad decidió que sería suspendido temporalmente, en cuestión de horas la decisión cambió a expulsarlo.
“La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho", dice el escrito del Centro Democrático.
De acuerdo con la colectividad, “esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”.
⚠️COMUNICADO:— Centro Democrático (@CeDemocratico) March 8, 2026
El Centro Democrático informa a la opinión pública que:
La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas.… pic.twitter.com/sIKtmcniRF
De esta forma, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez llama al exmilitante a responder ante la justicia y “entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.
El candidato fue sorprendido con el dinero en una bolsa al salir de un vehículo particular. Incluso, versiones que conoció SEMANA apuntan a que el candidato, con el mismo efectivo, intentó sobornar a los uniformados que lo detuvieron.
Igualmente, la colectividad rechazó supuestos “ríos de dinero” a favor de candidatos afines al Gobierno y resaltó que existe “presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al Gobierno”.