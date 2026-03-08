Elecciones

De suspendido a expulsado: Centro Democrático sacó a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado con $20 millones en Leticia

Según la colectividad, el ahora exmilitante deberá responder ante las autoridades.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 4:16 p. m.
Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, fue expulsado del partido.
A través de un comunicado, el partido Centro Democrático informó la expulsión de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas, quien fue capturado con 20 millones de pesos en su vehículo el pasado sábado, 7 de marzo.

Luego de que la Veeduría y la Dirección Nacional de la colectividad decidió que sería suspendido temporalmente, en cuestión de horas la decisión cambió a expulsarlo.

“La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho", dice el escrito del Centro Democrático.

Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara por el Centro Democrático.
De acuerdo con la colectividad, “esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes”.

De esta forma, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez llama al exmilitante a responder ante la justicia y “entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido”.

El candidato fue sorprendido con el dinero en una bolsa al salir de un vehículo particular. Incluso, versiones que conoció SEMANA apuntan a que el candidato, con el mismo efectivo, intentó sobornar a los uniformados que lo detuvieron.

Igualmente, la colectividad rechazó supuestos “ríos de dinero” a favor de candidatos afines al Gobierno y resaltó que existe “presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al Gobierno”.

Noticias Destacadas