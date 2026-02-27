El Debate

Procurador Gregorio Eljach aclaró mensaje a Petro y le habló claro: “Eso ya no es admisible”

El procurador general de la Nación habló en El Debate de SEMANA.

Redacción Debate
27 de febrero de 2026, 12:21 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Gregorio Eljach.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Gregorio Eljach. Foto: Colprensa y SEMANA, respectivamente.

Recientemente, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, envió una pulla al presidente Gustavo Petro luego de que este insistiera en el “riesgo” de fraude electoral.

“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para la terna. Pero aquí tiene que respetar, y tiene que respetar las competencias del Ministerio Público. No puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, expresó el funcionario.

Ahora, en El Debate de SEMANA, el procurador Gregorio Eljach aclaró lo dicho y aprovechó para hablarle claro al jefe de Estado.

YouTube video OjdfTO5oShQ thumbnail

“En alguna expresión escrita del señor presidente, se señaló que el procurador, el contralor y el registrador le mienten al país. Puede que él no esté de acuerdo con lo que uno diga, pero señalar al procurador de mentiroso ya no es admisible. Y a eso me referí yo cuando dije que nadie, ni el presidente, puede atribuirse esa capacidad de señalar si uno está diciendo la verdad o no”, dijo Eljach.

En tal sentido, Eljach le recordó al jefe de Estado que declaraciones como las que ha hecho, poniendo en duda la institucionalidad, no caen bien a pocos días de las elecciones en el país.

YouTube video 344ZOEVr1R4 thumbnail

“Eso a la Procuraduría le duele, la lastima, la lacera, la deslegitima. Y como yo la represento, tengo que salir por el honor de la institución que el Congreso me entregó. Y lo otro es referente a que uno no sabe la angustia, la zozobra con la que un presidente en Colombia, más en estos últimos meses, enfrenta la desesperación por resolver cosas y la cantidad de situaciones que recaen sobre su cabeza y lo ocupan en mil asuntos”, agregó Eljach en El Debate.

EL DEBATE
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevista a Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, en El Debate de SEMANA. Foto: Paula López

No obstante, Eljach manifestó que desconoce en qué estado se encontraba el presidente Petro cuando cuestionó las competencias de la Procuraduría General de la Nación.

“No sé cómo estaba él cuando dijo esto, porque me extrañó que me señalara de esa manera; yo no soy mentiroso. Creo que si cometí algún atropello contra la figura presidencial, este es un buen momento para presentar una disculpa en lo personal y no en lo institucional. La Procuraduría se respeta por todos los colombianos. Y yo estoy ahí y yo la hago respetar”, insistió Eljach en El Debate de SEMANA.

