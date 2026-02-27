Procurador Gregorio Eljach contó el verdadero motivo por el que habló del “estado mental” del presidente Petro: “Eso duele”

Una gran polémica se desató en los últimos días después de que el procurador general, Gregorio Eljach, arremetiera duramente en contra del presidente Gustavo Petro, dejando en claro que hay grandes diferencias.

“Nadie debe atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, dijo el funcionario.

Ante lo mucho que se ha especulado, Eljach habló en El Debate de SEMANA y contó la razón por la que se refirió de esta manera en contra del jefe de Estado y hasta ofreció excusas.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según comentó, todo se dio a raíz de un mensaje que Petro publicó en su cuenta de X, en el que aseguró que el procurador, el registrador y el contralor le estaban mintiendo al país. “Puede que no esté de acuerdo con lo que uno diga, pero no es admisible señalar al procurador de mentiroso”, afirmó.

“Eso a la Procuraduría le duele, la lastima, la lacera, la deslegitima y, como yo la represento, tengo que salir en honor a la institución que el Congreso me entregó”, añadió.

Frente a lo del estado mental, indicó que lo mencionó porque uno no sabe la angustia, zozobra o desesperación que un presidente puede tener en sus últimos meses de mandato y la cantidad de asuntos que puede enfrentar.

“Entonces yo dije esto porque me extrañó que me señalara de esa manera. Y me dolió porque yo no soy mentiroso”, apuntó.

Además, precisó que conoció el mensaje de Petro cuando se encontraba en un evento, por lo que expresó lo que le salió en ese momento, en medio de la rabia que sentía por la acusación.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

De hecho, aceptó que se excedió en sus palabras y reconoció que pudo haberlo dicho de una manera diferente, lo que no habría generado polémica. “Creo que si cometí algún atropello contra la figura presidencial, este es un buen momento para presentar una disculpa en lo personal, no en lo institucional”, manifestó.

“La Procuraduría se respeta por todos los colombianos, y yo estoy ahí y la hago respetar, independientemente de cómo lo haya expresado. Si herí a alguien, presento disculpas, pero la Procuraduría yo la hago respetar”, complementó.

Eljach afirmó que aprecia mucho al presidente Petro y reconoció que, a lo largo de su trayectoria, se ha convertido en un dirigente valioso para el país. Por lo mismo, reiteró que cometió un error y señaló que no es lógico exigir respeto si no hace lo propio con el jefe de Estado.

Por otra parte, se refirió a las dudas que el mandatario ha planteado de cara a las elecciones de 2026. El procurador remarcó que no está mal dudar, pues esto genera mayor vigilancia sobre el proceso; sin embargo, fue enfático en que se necesitan pruebas al momento de hacer señalamientos.

“Démosle la oportunidad a la tecnología que diga qué hay allí y a eso nos debemos atender, pero no adivinemos ni condenemos anticipadamente, así como tampoco absolvamos sin saber lo que realmente hay”, comentó.