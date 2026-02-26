El procurador general, Gregorio Eljach, envió un nuevo mensaje para evitar confrontaciones de cara al periodo electoral que se avecina en Colombia y que comenzará con los comicios del 8 de marzo para la conformación del nuevo Congreso.

Después de liderar una nueva jornada de paz electoral, en compañía de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General, el jefe del Ministerio Público enfatizó la necesidad de respetar la independencia de los poderes públicos en Colombia.

Para Eljach, es necesario que en la jornada electoral se priorice la unión y se evite, a toda costa, la confrontación.

“Un mensaje de tranquilidad, sosiego, armonía, fraternidad. Despojarnos de odios de clase, de partido y de ideología, y pensar no solamente en las futuras generaciones, sino también en las actuales, que merecemos estar mejor”, manifestó el jefe del organismo de control disciplinario.

A primera hora, el procurador general, durante la instalación de la jornada ‘Colombia se viste de paz electoral’, hizo un llamado a blindar el proceso electoral.

“Queremos defender la democracia, que los colombianos nos apropiemos de nuestro proceso electoral (…) A partir de este momento, con el permiso del registrador nacional, la plaza principal de la Registraduría se llamará plaza Paz Electoral”, aseveró.

En la instalación de la jornada, realizada en la sede de la Registraduría Nacional, en Bogotá, el jefe del Ministerio Público manifestó que la ciudadanía debe velar por la transparencia de las elecciones.

Desde la plazoleta de la Registraduría, el procurador general convocó al país a vestirse de ‘Paz Electoral’ a partir del próximo 8 de marzo, día en que se llevarán a cabo las elecciones legislativas.

El procurador Gregorio Eljach realizó la instalación de la jornada Colombia se Viste de Paz Electoral, una estrategia en la que participarán miles de funcionarios, organizaciones del sector productivo y de la sociedad civil para blindar el proceso electoral. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Que votemos a conciencia y se respeten los resultados”, enfatizó. “No a la violencia, no al señalamiento, no a la estigmatización, no a declarar enemigo al que piensa distinto”.

Teniendo en cuenta varias reuniones que se han celebrado en los últimos días, el procurador general aseguró que existe un ambiente de seguridad.

Por ello, invitó a que se garantice la participación “hasta el último rincón” donde haya un colombiano dispuesto a votar por el futuro del Congreso y la Presidencia de la República.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a mantener canales de comunicación e información confiables para evitar noticias falsas y mentiras que puedan afectar el desarrollo de las votaciones.

“La meta es que ningún colombiano se quede sin acceso a información de primera mano sobre la protección de la democracia a través de la ‘Paz Electoral’”, detalló la Procuraduría General de la Nación.

El evento contó con la participación del registrador nacional, Hernán Penagos, y del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.