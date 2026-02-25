POLÍTICA

“Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones”: Armando Benedetti, tras encuentro con el procurador Gregorio Eljach

El ministro del Interior habló tras la reunión que sostuvo con la Procuraduría, luego del encontronazo entre el presidente Gustavo Petro y Gregorio Eljach.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 11:50 a. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador Gregorio Eljach.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador Gregorio Eljach. Foto: Ministerio del Interior.

Este miércoles, 25 de febrero, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se encontró personalmente con el procurador, Gregorio Eljach, luego del fuerte reclamo del jefe del ministerio público al presidente Gustavo Petro, porque ha alimentado el discurso de un supuesto “fraude” en las elecciones de 2026.

Benedetti habló de “cordialidad” y “fraternidad” tras el encuentro, sobre el cual había máximas expectativas. “Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones y, por el contrario, ha querido dar garantía y seguridad electoral”, dijo.

El procurador General, Gregorio Eljach.
El procurador General, Gregorio Eljach. Foto: Ministerio del Interior

“Esta reunión tiene muchísimo que ver con que ese manto de duda (de supuesto fraude) no vaya a existir el día electoral. Estoy satisfecho con los espacios que se están haciendo para llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando, con base en lo que ha dicho el señor presidente y lo que ha contestado el señor registrador. Hoy el tema más álgido es el código fuente y su auditoría: más de 2.000 personas de los partidos políticos están revisándolo desde esta mañana. De esos resultados dependen muchas de las respuestas frente al debate de los últimos días. Lo importante es que se han abierto los canales de comunicación para que todas las preguntas se hagan directamente y con transparencia”, puntualizó el ministro.

Informó que se ha evaluado (la seguridad) de 64 candidatos a la presidencia en 2026; “a más de 360 candidatos al Congreso se les ha brindado su seguridad y creo que son más de 60 aspirantes al Citrep que tienen garantías”.

Benedetti reportó que el Gobierno ha destinado más de 500 camionetas blindadas que hoy protegen a los candidatos, sin contar los carros convencionales o los que ya están asignados a esquemas de protección oficial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Ministerio del Interior.

“Ha habido 3.600 eventos en los que los aspirantes se han desplazado por el territorio y han avisado a las autoridades. Para ello hay casi 50.000 efectivos de la Policía, Ejército y la Armada Nacional que han respaldado”, expresó.

El ministro del Interior precisó que durante su encuentro con el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos se habló del posible traslado de los puestos de votación.

“No hay indicación alguna que se tenga que hacer, al menos hasta ahora. Así lo señaló también el señor registrador”, añadió.

Armando Benedetti dijo que la Registraduría le presentó el diseño de los tarjetones E-14. “El registrador nos mostró los modelos; me parecen acertados en el sentido de que cada partido tendrá un E-14 y ahí se computarán. Se publicarán”, contó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañado del Ejército, la Policía y la Armada.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, acompañado del Ejército, la Policía y la Armada. Foto: Ministerio del Interior.

Dialogaron sobre el software que tiene la Registraduría para adelantar el preconteo en las elecciones, también el código fuente, la capacitación de los jueces que hacen los escrutinios, los municipios que están en riesgo por orden público (208 con 39 variables determinadas por la Policía), dijo Benedetti.

De la misma forma, se revisaron los detalles del Plan Democracia, en el que el Ejército Nacional activó un dispositivo de 126.000 uniformados, organizados en 4.200 pelotones encargados de custodiar 5.537 puestos de votación en zonas urbanas y rurales.

El operativo contempla capacidades terrestres, aéreas, fluviales y tecnológicas, además de una coordinación permanente entre Policía, Fuerzas Militares, Registraduría y autoridades electorales.

En materia de recursos, el plan cuenta con una asignación de 150.000 millones de pesos, distribuidos entre el Ejército (90.000 millones), la Armada (40.000 millones) y la Fuerza Aeroespacial (20.000 millones).

En la reunión, resumió Benedetti, “hubo bastante sinceridad y un clima muy distendido”.

