Procurador Gregorio Eljach afirma que no hay indicios de fraude electoral y llama a mantener la calma: “No hemos encontrado evidencia”

El jefe del Ministerio Público intervino en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de marzo de 2026, 3:54 p. m.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el marco de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, realizada en Bogotá, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, aseguró que la entidad no ha encontrado indicios de un posible fraude para alterar los resultados de las elecciones del próximo 8 de marzo.

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público sostuvo que la institución viene “cumpliendo con una función constitucional, que es garantizar la vigencia del orden jurídico en Colombia. Eso es el fundamento de la actividad preventiva que viene haciendo la Procuraduría y para eso establecimos no una sino dos procuradurías nacionales delegadas para lo electoral”.

En ese sentido, señaló que “no hemos encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que si llega a aparecer algo, también lo diré aquí y en público, porque es mi deber”, dijo este miércoles, 4 de marzo.

El procurador invitó a los colombianos a “que el domingo (8 de marzo) cada uno defienda sus intereses legítimos, haga su trabajo electoral, haga que los testigos que representan a sus partidos concurran, que los expertos también hagan su labor, pero conservando la tranquilidad, la calma y el respeto por los demás”.

Finalmente, Eljach Pacheco exhortó a mantener el enfoque en la denominada paz electoral y reiteró la importancia de moderar el lenguaje en el debate público y las diferencias entre los partidos.

En ese contexto, recordó el compromiso institucional de “bajarle el tono a la palabra, de no seguir con el insulto, con la diatriba, con la descalificación gratuita, con el señalamiento sin pruebas. El tema ha mejorado muchísimo; aunque no es perfecto, se ha minimizado”, puntualizó.

