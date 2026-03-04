Elecciones 2026: procurador general confirmó la reducción de puntos de “riesgo extremo” de violencia contra las elecciones

A cuatro días de las elecciones legislativas, el procurador general, Gregorio Eljach, anunció que, tras revisar informes oficiales y diferentes fuentes de información, se llevó a la conclusión de que existe una reducción de los puntos críticos de violencia.

“Se ha reducido notablemente el número de puntos que correrían riesgo extremo de violencia contra las elecciones”, detalló el jefe del Ministerio Público al celebrar la “articulación” que se ha llevado a cabo entre diferentes entidades para blindar el proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo.

Tras la actualización de la base de datos ante posibles riesgos electorales, el procurador general indicó que se centraron en casos de “violencia extrema” que pongan en grave riesgo los comicios en todo el territorio nacional. “Hasta ahora no hay un solo hecho que uno pueda decir que es violencia extrema que atenta contra el proceso electoral. Se quiere prevenir”, explicó el procurador.

De esta forma, se ha planteado una metodología para realizar la respectiva revisión de los riesgos que han citado varias entidades.

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, le salió al paso a los cuestionamientos que se han presentado desde diferentes sectores por el uso del software de escrutinio.

Tras sostener una reunión de alto nivel en la sede de la Procuraduría General, en el marco del Plan Democracia, el Registrador Nacional detalló que el software ha sido utilizado sin ningún tipo de inconveniente en los últimos años.

“Los software que utiliza la Registraduría y el sistema electoral son los mismos que han elegido a los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”, precisó Hernán Penagos.

Sin dar nombres o referencias directas, el registrador nacional aseveró que el sistema electoral tiene diferentes pasos y cuenta con muchos filtros a la hora de emitir una decisión.

“El preconteo del que tanto se ha hablado, y tal vez la ciudadanía no conoce muy bien, no es otra cosa que datos preliminares de la mesa de votación, no son resultados oficiales por una sencilla razón; y es que los resultados oficiales lo dan los 9.300 jueces de Colombia que conforman la Comisión Escrutadora”, explicó.

El tema del preconteo, señaló, está dirigido a darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía y agilizar la entrega de los resultados parciales tras el cierre de las mesas de votación. “Si el preconteo no existiera, la Registraduría estaría divulgando el primer boletín cuatro o cinco horas después”.

Esta situación no está en el panorama. A esto se le suma el escenario de que el resultado final de un escrutinio se entregue días después, lo que aumentaría la zozobra dentro de la población.

Después de esta etapa, y con resultados oficiales, los candidatos o los partidos políticos podrán presentar sus respectivas impugnaciones para que se haga una revisión de fondo.

Tras la reunión, el Registrador Nacional aseveró que los procesos de auditoría de las herramientas que se utilizan para concretar los resultados son públicos y se encuentran en conocimiento de los respectivos partidos y movimientos políticos.

Por esto, hizo un llamado de atención para que se enfoque en los verdaderos riesgos de un fraude electoral.

“El fraude está en la coacción al elector, en la compra de votos, en la financiación ilegal de campañas y en el uso indebido de recursos públicos en política. Ese es el fraude del que debemos estar pendientes”, aseveró el Registrador Nacional. “Toda la institucionalidad colombiana está trabajando para garantizar tranquilidad democrática al país”.

En la reunión celebrada en la mañana de este miércoles 4 de marzo participaron Gregorio Eljach; el contralor general, Carlos Rodríguez; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y toda la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía.