Nación

Polémica por evento de Iván Cepeda en Colegio Americano de Bogotá: padres de familia mostraron rechazo y la institución respondió

El colegio salió a aclarar lo sucedido y explicó por qué se prestó el espacio para esta reunión.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 12:21 p. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial.
Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: JONATHAN CHIQUIZA

Una gran polémica se desató por cuenta de un evento en el que participó el candidato presidencial Iván Cepeda en el Colegio Americano de Bogotá. Todo ocurrió en la tarde de este martes, 3 de marzo.

La reunión fue denominada ‘Encuentro de Espiritualidades’ y se realizó en el auditorio de la institución. Allí, el integrante del Pacto Histórico habló de temas relacionados con la espiritualidad y la libertad de cultos en el país, entre otras cosas.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

Pero más allá de lo que se dijo, la controversia se desató por cuenta de la inconformidad que tuvieron algunos padres de familia por el hecho de que el espacio se prestara para este tipo de eventos.

Paloma Valencia retó a Iván Cepeda a un debate sobre la paz total

De acuerdo con Caracol Radio, los acudientes de los estudiantes aseguraron que en ningún momento fueron informados del evento que se iba a realizar en el mismo sitio en el que aprenden sus hijos.

Medellín

Calidad del aire en Medellín: ¿Por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

Nación

Elecciones 2026: procurador general confirmó la reducción de puntos de “riesgo extremo” de violencia contra las elecciones

Barranquilla

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Barranquilla

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

Nación

Orden de captura a cabecillas del ELN por ola de violencia en el Catatumbo

Bogotá

¿Se agota el agua? Gerente del Acueducto aclara situación de los embalses que surten a Bogotá

Barranquilla

Millonaria recompensa para ubicar a los responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

Nación

Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá

El Debate

Vicky Dávila dice, en vivo, cómo ganarle a Iván Cepeda y al petrismo en primera vuelta: “Si no, nos vamos a joder”

Política

Paloma Valencia retó a Iván Cepeda a un debate sobre la paz total

Además, cuestionaron duramente que el colegio sea utilizado para encuentros de carácter electoral, teniendo en cuenta que Cepeda es candidato a la Presidencia y, de hecho, es uno de los más opcionados en convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Ante lo expresado por los padres de familia, la mencionada emisora también habló con los directivos de la institución educativa y estos señalaron que el auditorio suele arrendarse en las tardes cuando los estudiantes no están presentes.

Desde Iván Márquez y sus “llamadas” al Congreso hasta el comunismo: estas son las 10 preguntas que le planteó un senador del Centro Democrático a Iván Cepeda

Además, se conoció un comunicado en el que el Presbítero Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, entidad propietaria del colegio, comunicó que la autorización para que el espacio fuera prestado se dio por tratarse de un encuentro de “carácter ecuménico”.

En ese sentido, precisó que la solicitud la hizo una organización religiosa y que la autorización se llevó a cabo teniendo presentes los principios de libertad religiosa, diálogo respetuoso y promoción de la participación democrática.

“El evento se realizará fuera del horario académico, sin presencia de estudiantes y sin ninguna vinculación curricular o institucional de carácter político”, se lee en el documento.

Más de Nación

Con el martes 19 de septiembre en el horizonte, Medellín se prepara para un día que promete ser un desafío meteorológico, con alteraciones en el termómetro y la presencia de lluvias.

Calidad del aire en Medellín: ¿Por qué las lluvias en la región Caribe están limpiando el cielo del Valle de Aburrá?

EL DEBATE

Elecciones 2026: procurador general confirmó la reducción de puntos de “riesgo extremo” de violencia contra las elecciones

En esta zona enmontada encontraron los cuerpos sin vida de las dos hermanas menores de edad.

Esta es la línea de tiempo en poder de las autoridades con la que encontraron a las hermanas asesinadas en Atlántico

Cortes programados de energía afectarán barrios y sectores de Cartagena y varios municipios de Bolívar entre el 3 y el 6 de marzo, según Afinia

Cartagena y múltiples municipios de Bolívar tendrán cortes de luz del 3 al 6 de marzo

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia.

Orden de captura a cabecillas del ELN por ola de violencia en el Catatumbo

“No es cierto que embalses que surten a Bogotá estén en mínimos históricos”, Natasha, Avendaño, gerente del Acueducto.

¿Se agota el agua? Gerente del Acueducto aclara situación de los embalses que surten a Bogotá

Yesid Turbay, Jefe de la Oficina de Convivencia y Seguridad en Barranquilla.

Millonaria recompensa para ubicar a los responsables del asesinato de dos hermanas en el Atlántico

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco

Fiscalía no descarta reactivar órdenes de captura contra cabecillas de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

Así fue la emboscada con drones de las disidencias de las Farc al Ejército en Caquetá: tres soldados fueron asesinados

Noticias Destacadas