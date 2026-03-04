Polémica por evento de Iván Cepeda en Colegio Americano de Bogotá: padres de familia mostraron rechazo y la institución respondió

Una gran polémica se desató por cuenta de un evento en el que participó el candidato presidencial Iván Cepeda en el Colegio Americano de Bogotá. Todo ocurrió en la tarde de este martes, 3 de marzo.

La reunión fue denominada ‘Encuentro de Espiritualidades’ y se realizó en el auditorio de la institución. Allí, el integrante del Pacto Histórico habló de temas relacionados con la espiritualidad y la libertad de cultos en el país, entre otras cosas.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

Pero más allá de lo que se dijo, la controversia se desató por cuenta de la inconformidad que tuvieron algunos padres de familia por el hecho de que el espacio se prestara para este tipo de eventos.

De acuerdo con Caracol Radio, los acudientes de los estudiantes aseguraron que en ningún momento fueron informados del evento que se iba a realizar en el mismo sitio en el que aprenden sus hijos.

Además, cuestionaron duramente que el colegio sea utilizado para encuentros de carácter electoral, teniendo en cuenta que Cepeda es candidato a la Presidencia y, de hecho, es uno de los más opcionados en convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Ante lo expresado por los padres de familia, la mencionada emisora también habló con los directivos de la institución educativa y estos señalaron que el auditorio suele arrendarse en las tardes cuando los estudiantes no están presentes.

Además, se conoció un comunicado en el que el Presbítero Central de la Iglesia Presbiteriana de Colombia, entidad propietaria del colegio, comunicó que la autorización para que el espacio fuera prestado se dio por tratarse de un encuentro de “carácter ecuménico”.

En ese sentido, precisó que la solicitud la hizo una organización religiosa y que la autorización se llevó a cabo teniendo presentes los principios de libertad religiosa, diálogo respetuoso y promoción de la participación democrática.

“El evento se realizará fuera del horario académico, sin presencia de estudiantes y sin ninguna vinculación curricular o institucional de carácter político”, se lee en el documento.