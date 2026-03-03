Paloma Valencia retó a Iván Cepeda a un debate sobre la paz total

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, invitó a Iván Cepeda, aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico, a un debate sobre las políticas de paz que implementó Álvaro Uribe y las que lleva a cabo Gustavo Petro.

El reto se originó en X, luego de un fuerte cruce de mensajes entre Valencia y María José Pizarro, senadora y jefa de debate de Cepeda.

El trino que originó todo fue uno de Pizarro, respondiendo a la candidata presidencial: “Paloma, el pasado de sus gobiernos es vergonzoso. Existen 6.402 razones. Sumemos el entramado criminal de su jefe Uribe: el soborno a congresistas para comprar su reelección presidencial, el espionaje ilegal del DAS contra magistrados, periodistas y opositores”.

Valencia la refutó: “Reto a Iván Cepeda a un debate fundamentado en cifras de los logros en construcción de paz de los gobiernos de (Álvaro) Uribe frente a la paz total liderada e ideada por él, posiblemente, uno de los fracasos más grandes en políticas públicas de los últimos 50 años en Colombia”.

Cepeda, de momento, no ha respondido a la invitación que le hizo la candidata presidencial. Sus apariciones públicas se han reducido a la lectura de discursos frente a sus seguidores y a entrevistas con algunos medios de comunicación.

El candidato de la izquierda ha cuestionado fuertemente al partido de Valencia, el Centro Democrático, incluso, le alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que estaría siendo víctima de una campaña de persecución política por parte del uribismo.

Cepeda también detalló que se estarían haciendo gestiones ante las autoridades norteamericanas para que lo investigaran, de cara a las elecciones presidenciales: “El candidato advirtió sobre las acciones realizadas por personajes del uribismo en oficinas federales de Estados Unidos, con las que intentan presionar investigaciones en su contra. Por este tipo de actividades fue denunciado en el pasado Diego Cadena”, se manifestó desde la campaña de Cepeda.