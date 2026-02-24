Política

Iván Cepeda denunció persecución política ante la CIDH: responsabilizó a Álvaro Uribe y su entorno

El aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico alertó por supuestos hechos que buscarían afectar su proyecto político de cara a los comicios de este año.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 1:05 p. m.
Iván Cepeda y Álvaro Uribe.
Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Foto: Semana.

El candidato presidencial, Iván Cepeda, le informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aparentes actos de persecución política durante su campaña política.

Cepeda habló de una supuesta campaña publicitaria desplegada por el expresidente Álvaro Uribe y sus aliados que buscaría relacionarlo falsamente con la extinta guerrilla de las Farc-EP y el narcotráfico.

“Esta desinformación ha sido difundida a través de medios de comunicación, empleando vallas publicitarias y bodegas en las redes sociales, entre otros mecanismos”, se lee en un boletín de prensa de su equipo.

Identifican a personas con camisetas de disidencias de las Farc en evento de Iván Cepeda

Además de esto, alarmó que se estarían adelantando gestiones en Estados Unidos para presionar presuntas investigaciones en su contra.

“El candidato advirtió sobre las acciones realizadas por personajes del uribismo en oficinas federales de Estados Unidos, con las que intentan presionar investigaciones en su contra. Por este tipo de actividades fue denunciado en el pasado Diego Cadena”, se manifestó desde la campaña de Cepeda.

Son varios los argumentos que presentó el candidato presidencial ante la CIDH. Por ejemplo, que se estarían utilizando “toda clase de mentiras”, como fotografías descontextualizadas de su papel en procesos de paz.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. Foto: GETTY IMAGES

Frente a los computadores de Raúl Reyes y el debate que se ha desempolvado recientemente, se dijo que se quiere revivir una supuesta relación con el jefe guerrillero.

“Así como el intento de revivir un supuesto archivo extraído del computador de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Farc, sobre el que ya se pronunció la Corte Suprema de Justicia de Colombia respecto a las irregularidades de su obtención y en la cadena de custodia”, se detalló.

En la carta también habló de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en su contra, que lo excluyó de la consulta de la izquierda para escoger a un único candidato presidencial para la primera vuelta.

Cargan en vivo contra Iván Cepeda: “¿Qué ha hecho en la vida? No ha hecho absolutamente nada"

“Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos, métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico”, dijo Cepeda.

En particular, se le solicitó a la CIDH que realice un monitoreo especial sobre este caso y requiera al Estado colombiano para que adelante, con carácter urgente, la investigación de estos hechos y garantice la vida y seguridad del candidato.

