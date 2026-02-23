Política

Identifican a personas con camisetas de disidencias de las Farc en evento de Iván Cepeda

El candidato presidencial del Pacto Histórico respondió que denunció el episodio ante la Policía.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 6:52 p. m.
Iván Cepeda en Nariño, junto a hombre con camiseta de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en inmediaciones del evento.
Iván Cepeda en Nariño, junto a hombre con camiseta de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en inmediaciones del evento. Foto: La Silla Vacía.

La Silla Vacía informó este 23 de febrero que, en medio de un evento público que lideró el candidato presidencial, Iván Cepeda, participaron personas que portaban camisetas de una de las disidencias de las Farc que se formó tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el municipio de Tumaco, Nariño, identificaron entre la multitud a ciudadanos con prendas donde se podía leer “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, una disidencia de la Segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez, dedicada al narcotráfico en esa zona del sur de Colombia y que se acogió a la paz total.

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

El medio de comunicación detalló que conoció del episodio porque recibió fotografías por parte de uno de los asistentes, y que constató el acontecimiento con uno de los periodistas que cubrió el evento del aspirante a la Casa de Nariño por parte del Pacto Histórico, y respaldado por el presidente Gustavo Petro.

La Silla Vacía se puso en contacto con el equipo de campaña del senador, y respondió directamente Iván Cepeda, que aseguró que estaba acompañado de integrantes de la Policía Nacional alertando sobre la situación: “Estoy ya acá con la Policía y lo estamos detectando inmediatamente a ver si los pueden capturar”.

Política

Gustavo Petro responde a la pulla del procurador Gregorio Eljach: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”

Política

Registraduría hizo pruebas técnicas de los lapiceros que se entregarán en las urnas: la tinta no se borra

Política

Mujer trans asegura que se sintió discriminada por la campaña de Santiago Osorio: “Jugaron conmigo”

Política

“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

Política

Ingrid Betancourt, con cadenas en su cuello, recordó cómo fue secuestrada hace 24 años por las Farc: “Si olvidamos, estamos condenados a repetir la historia”

Política

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

Política

Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

Política

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Política

Explosivos computadores de Raúl Reyes reviven en la campaña 18 años después: Gustavo Petro defiende a Iván Cepeda, mientras la derecha contraataca

El Debate

Advierten el principal peligro que hay si Iván Cepeda gana las elecciones y sucede a Gustavo Petro: “Queda aterrado”

Un hombre con camiseta de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en inmediaciones del evento de Iván Cepeda.
Un hombre con camiseta de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en inmediaciones del evento de Iván Cepeda. Foto: La Silla Vacía.

Las conversaciones entre el Gobierno Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se instalaron el 24 de junio de 2024 en Caracas bajo las banderas de Iván Márquez. Una vez se separó el grupo, esta subestructura tomó la decisión de seguir hablando con la Casa de Nariño en busca de la paz total que planea el Ejecutivo.

“Desde entonces, la mesa de diálogos de paz ha venido desarrollando una agenda de trabajo que contempla transformaciones territoriales, sustitución de economías ilícitas, garantías de seguridad en los territorios, reconocimiento de las víctimas, reincorporación y verificación de los compromisos asumidos”, destacó la oficina de la Consejería Comisionada de Paz.

Advierten el principal peligro que hay si Iván Cepeda gana las elecciones y sucede a Gustavo Petro: “Queda aterrado”

Más de Política

Gustavo Petro y Gregorio Eljach

Gustavo Petro responde a la pulla del procurador Gregorio Eljach: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”

La Registraduría realizó pruebas técnicas de los esferos que se entregarán en las urnas en las elecciones del domingo 8 de marzo.

Registraduría hizo pruebas técnicas de los lapiceros que se entregarán en las urnas: la tinta no se borra

Libertad Acutis Salazar aseguró que se sintió vulnerada por la campaña del candidato y actual congresista, Santiago Osorio.

Mujer trans asegura que se sintió discriminada por la campaña de Santiago Osorio: “Jugaron conmigo”

Esto fue lo que dijo el procurador.

“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

Ingrid Betancourt recordó los 24 años de su secuestro por parte de las Farc.

Ingrid Betancourt, con cadenas en su cuello, recordó cómo fue secuestrada hace 24 años por las Farc: “Si olvidamos, estamos condenados a repetir la historia”

Gregorio Eljach, procurador general y Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

Armando Benedetti, Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza

Armando Benedetti pierde pulso contra congresistas por injuria y calumnia

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Mensaje de María Fernanda Cabal sobre el pacto de La Picota y alias Pitufo molestó a Gustavo Petro; esto le respondió

Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras.

Nueva denuncia contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras: “Concierto para delinquir agravado”

Noticias Destacadas