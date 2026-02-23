Identifican a personas con camisetas de disidencias de las Farc en evento de Iván Cepeda

La Silla Vacía informó este 23 de febrero que, en medio de un evento público que lideró el candidato presidencial, Iván Cepeda, participaron personas que portaban camisetas de una de las disidencias de las Farc que se formó tras la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos.

En el municipio de Tumaco, Nariño, identificaron entre la multitud a ciudadanos con prendas donde se podía leer “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, una disidencia de la Segunda Marquetalia que lidera Iván Márquez, dedicada al narcotráfico en esa zona del sur de Colombia y que se acogió a la paz total.

El medio de comunicación detalló que conoció del episodio porque recibió fotografías por parte de uno de los asistentes, y que constató el acontecimiento con uno de los periodistas que cubrió el evento del aspirante a la Casa de Nariño por parte del Pacto Histórico, y respaldado por el presidente Gustavo Petro.

La Silla Vacía se puso en contacto con el equipo de campaña del senador, y respondió directamente Iván Cepeda, que aseguró que estaba acompañado de integrantes de la Policía Nacional alertando sobre la situación: “Estoy ya acá con la Policía y lo estamos detectando inmediatamente a ver si los pueden capturar”.

Un hombre con camiseta de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en inmediaciones del evento de Iván Cepeda. Foto: La Silla Vacía.

Las conversaciones entre el Gobierno Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se instalaron el 24 de junio de 2024 en Caracas bajo las banderas de Iván Márquez. Una vez se separó el grupo, esta subestructura tomó la decisión de seguir hablando con la Casa de Nariño en busca de la paz total que planea el Ejecutivo.

“Desde entonces, la mesa de diálogos de paz ha venido desarrollando una agenda de trabajo que contempla transformaciones territoriales, sustitución de economías ilícitas, garantías de seguridad en los territorios, reconocimiento de las víctimas, reincorporación y verificación de los compromisos asumidos”, destacó la oficina de la Consejería Comisionada de Paz.