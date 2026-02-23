El Debate

Advierten el principal peligro que hay si Iván Cepeda gana las elecciones y sucede a Gustavo Petro: “Queda aterrado”

Un exsenador se refirió a una posible victoria del candidato del petrismo y dejó en claro el supuesto daño que esto le podría hacer al país.

Redacción Debate
23 de febrero de 2026, 12:47 p. m.
Iván Cepeda es el militante del Pacto Histórico que más convence al presidente Gustavo Petro. Ambos fueron compañeros en el Congreso.
Iván Cepeda es el militante del Pacto Histórico que más convence al presidente Gustavo Petro. Ambos fueron compañeros en el Congreso. Foto: TWITTER:IVANCEPEDA

Pasan las semanas y cada vez falta mucho menos para que se lleven a cabo las elecciones 2026 y se conozca el nombre de la persona que reemplazará al presidente Gustavo Petro.

YouTube video 6JGib6MRp9E thumbnail

Uno de los que tiene más chances, según las encuestas, es Iván Cepeda. El candidato del petrismo ha punteado mucho y por detrás de él está Abelardo de la Espriella, por lo que el panorama plantea una posible segunda vuelta entre los dos.

Rodrigo Lara habló en El Debate de SEMANA y se refirió, entre otras cosas, al que considera que es el peligro más grande si Cepeda se queda con los comicios y se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial. Foto: GETTY IMAGES

Él es un senador de una izquierda que yo me atrevería a decir que es dura, su origen es el partido comunista, que es una expresión válida y respetable en una democracia, pero debemos entender muy bien lo que eso significa”, señaló.

Rodrigo Lara votará por Abelardo de la Espriella: "Lo ideal sería ganar en primera vuelta"

Habla Rodrigo Lara: explica por qué votará por Abelardo de la Espriella

¿Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y DIM, cambiará de nombre? Fico Gutiérrez anuncia cambios radicales

Federico Gutiérrez le lanza en vivo varillazo a Daniel Quintero por ponerle denuncia: "De pronto la cárcel se inaugura con ellos"

Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: "Soluciones reales"

"Es un modelo único": así será la nueva cárcel en Medellín

Le advierten a la "izquierda pura" lo que pasará por posición que ha tomado contra Roy Barreras: "Ese es el gran riesgo"

"Acto ilegal": Gustavo Petro habló de los computadores del exjefe de las Farc, Raúl Reyes, que mencionan a Iván Cepeda

Iván Cepeda celebró la adhesión de más de 900 líderes sindicales del país a su campaña presidencial

Congresistas de EE. UU. estarían interesados en apoyar la solicitud de Daniel Palacios para investigar a Iván Cepeda

Mauricio Cárdenas calificó a Iván Cepeda de “avestruz” y lo retó a un debate: “Salga, no se quede escondido”

El exsenador fue más allá y sostuvo que la ideología de Cepeda es mucho más “robusta” que la del propio Petro.

YouTube video S107v9K-6aE thumbnail

En ese sentido, advirtió que el principal peligro es que el candidato vendría con la tarea de llevar a cabo la constituyente, por lo que aprovecharía que ya todo está andando con la convocatoria.

“El resultado de esto es perfectamente predecible: van hacia un cambio de régimen y van a alterar los equilibrios democráticos. Si usted va y revisa la ley de convocatoria de esta asamblea constituyente (…) queda aterrado", comentó.

IVÄN CEPEDA
Iván Cepeda, candidato de petrismo para las elecciones 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Lara sostuvo que allí no se disimula de ninguna forma la “matriz ideológica” de la convocatoria que se está haciendo. En pocas palabras, según el excongresista, lo que se quiere hacer es alterar los equilibrios de poderes que hay en el país.

Lo que dice Oxford Economics sobre los posibles triunfos de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella

Sustituirían básicamente a la democracia por una especie de democracia de matriz marxista, en donde además le entregarían al Gobierno la posibilidad de obligar al Congreso”, advirtió.

Esto se lograría, de acuerdo con él, con la excusa del bloqueo institucional, del que incluso ha hablado en varias oportunidades el presidente Petro. Por ello, con esta asamblea se intentaría que el jefe de Estado de turno pueda legislar a través de facultades especiales que le permitan emitir decretos.

YouTube video iSv3q5DJpDg thumbnail

Esto es sumamente peligroso y estamos advertidos. Yo creo que es un momento donde el país debe entender los peligros que nos acechan y debemos actuar en consecuencia”, añadió.

Por todo esto, es que Lara dejó en claro que votará por Abelardo de la Espriella, ya que lo considera la única persona que le puede hacer frente a Iván Cepeda y quedarse con la victoria en las elecciones.

YouTube video 9ml8DCSzAv0 thumbnail

Sobre la discusión de quién es el verdadero candidato de Petro, el exsenador afirmó que no hay ninguna duda de que es Cepeda, dejando de lado la teoría de que Roy Barreras es la verdadera opción del máximo mandatario.

