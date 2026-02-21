Lo que dice Oxford Economics sobre los posibles triunfos de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella

Un análisis de la firma británica Oxford Economics señala que, si Iván Cepeda gana las presidenciales, es poco probable que se retome la exploración de nuevos hidrocarburos, lo que limitaría los ingresos fiscales y la inversión. En ese escenario, el peso se debilitaría y los rendimientos de los bonos locales a diez años se mantendrían cerca del 12,5 por ciento.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

En cambio, un triunfo de Abelardo de la Espriella o de Sergio Fajardo implicaría un giro hacia políticas económicas más ortodoxas y una fuerte consolidación fiscal, lo que favorecería al peso y llevaría los rendimientos de los bonos a diez años a niveles cercanos al 9,5 por ciento si ese ajuste se inicia de manera decidida en 2027. No obstante, advierten que, como las encuestas siguen siendo volátiles, ven probabilidades divididas 50-50 entre un retorno a políticas económicas más convencionales y la continuidad de las políticas actuales de Petro.