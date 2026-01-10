Elecciones 2026

Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo derrotarían a Iván Cepeda en segunda vuelta, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El estudio fue realizado entre el 5 y el 8 de enero, después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 10:12 p. m.
Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, candidatos a la presidencia de Colombia.
Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, candidatos a la presidencia de Colombia. Foto: Semana

Este sábado, 10 de enero, se conocieron los resultados de la primera encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

A cinco meses de la primera vuelta para las elecciones presidenciales 2026, el candidato Abelardo de la Espriella aparece liderando la intención de voto de los colombianos, con un 28 %. Le siguen Iván Cepeda, con un 26,5 %, y Sergio Fajardo, con el 9,4 %.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la carrera, mientras que Sergio Fajardo está en el tercer lugar.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la carrera, mientras que Sergio Fajardo está en el tercer lugar. Foto: SEMANA

Luego aparecen Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %), Aníbal Gaviria (1,3 %), Juan Manuel Galán (1,1 %), David Luna (0,9 %), Vicky Dávila (0,9 %), Daniel Quintero (0,4 %), Mauricio Cárdenas (0,4 %), Roy Barreras (0,2 %) y Daniel Palacios (0 %).

El 1,1 % de los consultados dijo que no votará en las elecciones presidenciales, el 7,2 % sostuvo que votará en blanco y el 5,7 % aún no ha tomado una decisión al respecto.

Política

Paloma Valencia ganaría la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Política

Presidente Gustavo Petro propuso retomar la idea de la Gran Colombia a través de un voto constituyente. Esto dijo

Política

Colombia reacciona a encuesta de AtlasIntel para SEMANA que da a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales: es tendencia

Política

AtlasIntel, la firma que realizó la encuesta para SEMANA, encabeza ranking en Estados Unidos por su precisión

Política

Ingrid Betancourt destacó los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “La Gran Consulta se va afianzando”

Política

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Política

Un discurso congelado y una llamada salvadora: los secretos del día que Gustavo Petro y Donald Trump evitaron una ruptura

Elecciones

El 18,7 por ciento votaría en la Gran Consulta por Colombia y el 29,8 por ciento en la del Pacto Amplio, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Confidenciales

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Este año Colombia gana”

Política

“Es imposible hablar de fraude electoral”: el registrador Hernán Penagos habla de las elecciones de 2026 y asegura que hay garantías para todos los sectores

AtlasIntel también midió los posibles escenarios de una segunda vuelta, que se celebraría el 21 de junio, en caso de que ninguno de los aspirantes alcance la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Colombia reacciona a encuesta de AtlasIntel para SEMANA que da a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales: es tendencia

Bajo ese panorama, Iván Cepeda, según la encuesta, perdería las elecciones con Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

En el primero de los escenarios, De la Espriella (44,2 %) derrotaría a Cepeda (34,9 %), por una diferencia de 9,3 puntos porcentuales.

Así va la carrera_7

Según lo expresado por los encuestados, en caso de ver a Iván Cepeda enfrentado a Sergio Fajardo en segunda vuelta, el exgobernador de Antioquia obtendría un 39,6 % de los votos, mientras que el candidato de la izquierda llegaría al 32,1 %. Es decir, la diferencia a favor de Fajardo sería de 7,5 puntos porcentuales.

Así va la carrera_8

Cepeda también caería derrotado frente a Paloma Valencia en ese hipotético escenario. El sondeo evidenció que la candidata del Centro Democrático tendría el 38,2 % de la intención de votos, mientras que Cepeda llegaría a un 35,8 %. La diferencia a favor de Valencia sería de 2,4 puntos porcentuales.

Así va la carrera_9

La encuesta cuantitativa encuestó a 4.520 personas a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 %. El nivel de confianza de la encuesta en general es del 95 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Encuesta Atlas Semana 010826 (7) by Publicaciones Semana S.A.

Más de Política

Paloma Valencia.

Paloma Valencia ganaría la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, candidatos a la presidencia de Colombia.

Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo derrotarían a Iván Cepeda en segunda vuelta, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Presidente Gustavo Petro propuso retomar la idea de la Gran Colombia a través de un voto constituyente. Esto dijo

Reacciones ante la portada de SEMANA del 10 de enero de 2026.

Colombia reacciona a encuesta de AtlasIntel para SEMANA que da a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales: es tendencia

La firma encuestadora está catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos.

AtlasIntel, la firma que realizó la encuesta para SEMANA, encabeza ranking en Estados Unidos por su precisión

Ingrid Betancourt se refirió a los resultados de la encuesta publicada por SEMANA.

Ingrid Betancourt destacó los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “La Gran Consulta se va afianzando”

Portada 2268

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

ED 2268

Un discurso congelado y una llamada salvadora: los secretos del día que Gustavo Petro y Donald Trump evitaron una ruptura

Carlos Granés, entrevista. Donald Trump y Gustavo Petro

El mejor ensayista de América explica por qué Donald Trump y Gustavo Petro son idénticos. “Se van a caer muy bien en la Casa Blanca”

“Nos preocupa mucho el nivel de desinformación y noticias falsas que hay porque en esta oportunidad está escalando a unos niveles mucho más altos”.

“Es imposible hablar de fraude electoral”: el registrador Hernán Penagos habla de las elecciones de 2026 y asegura que hay garantías para todos los sectores

Noticias Destacadas