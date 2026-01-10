Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo derrotarían a Iván Cepeda en segunda vuelta, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Este sábado, 10 de enero, se conocieron los resultados de la primera encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

A cinco meses de la primera vuelta para las elecciones presidenciales 2026, el candidato Abelardo de la Espriella aparece liderando la intención de voto de los colombianos, con un 28 %. Le siguen Iván Cepeda, con un 26,5 %, y Sergio Fajardo, con el 9,4 %.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la carrera, mientras que Sergio Fajardo está en el tercer lugar. Foto: SEMANA

Luego aparecen Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %), Aníbal Gaviria (1,3 %), Juan Manuel Galán (1,1 %), David Luna (0,9 %), Vicky Dávila (0,9 %), Daniel Quintero (0,4 %), Mauricio Cárdenas (0,4 %), Roy Barreras (0,2 %) y Daniel Palacios (0 %).

El 1,1 % de los consultados dijo que no votará en las elecciones presidenciales, el 7,2 % sostuvo que votará en blanco y el 5,7 % aún no ha tomado una decisión al respecto.

AtlasIntel también midió los posibles escenarios de una segunda vuelta, que se celebraría el 21 de junio, en caso de que ninguno de los aspirantes alcance la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Colombia reacciona a encuesta de AtlasIntel para SEMANA que da a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales: es tendencia

Bajo ese panorama, Iván Cepeda, según la encuesta, perdería las elecciones con Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

En el primero de los escenarios, De la Espriella (44,2 %) derrotaría a Cepeda (34,9 %), por una diferencia de 9,3 puntos porcentuales.

Según lo expresado por los encuestados, en caso de ver a Iván Cepeda enfrentado a Sergio Fajardo en segunda vuelta, el exgobernador de Antioquia obtendría un 39,6 % de los votos, mientras que el candidato de la izquierda llegaría al 32,1 %. Es decir, la diferencia a favor de Fajardo sería de 7,5 puntos porcentuales.

Cepeda también caería derrotado frente a Paloma Valencia en ese hipotético escenario. El sondeo evidenció que la candidata del Centro Democrático tendría el 38,2 % de la intención de votos, mientras que Cepeda llegaría a un 35,8 %. La diferencia a favor de Valencia sería de 2,4 puntos porcentuales.

La encuesta cuantitativa encuestó a 4.520 personas a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 %. El nivel de confianza de la encuesta en general es del 95 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: