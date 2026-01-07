El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó este martes un reto público al senador Iván Cepeda, a quien convocó a un debate abierto sobre la relación de la izquierda colombiana con las antiguas FARC, el ELN y el régimen venezolano.

Abelardo de la Espriella retó a Iván Cepeda a debatir sobre los grupos armados ene l país.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, de la Espriella aseguró que Cepeda “está escondido” y lo instó a responder ante el país por sus posiciones políticas y alianzas ideológicas.

Según el candidato, el debate no debe entenderse como una confrontación personal, sino como una discusión de fondo sobre democracia, institucionalidad y seguridad nacional, de cara a las elecciones presidenciales.

En ese sentido, sostuvo que los colombianos tienen derecho a conocer con claridad qué proyecto representa cada aspirante y cuáles son sus respaldos políticos.

Abelardo de la Espriella quiere ser presidente de Colombia.

De la Espriella afirmó que la relación entre Colombia y Estados Unidos no está deteriorada con el país, sino con el actual Gobierno, al que responsabilizó de decisiones que han debilitado la cooperación internacional y favorecido al narcotráfico.

En ese contexto, señaló que la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos abre una oportunidad para esclarecer hechos que afectarían directamente a Colombia, como el presunto financiamiento de campañas políticas y los vínculos entre estructuras criminales y actores del poder.

El candidato aseguró haber solicitado formalmente que se indague sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro y el papel de Cepeda como enlace político con guerrillas que operarían desde territorio venezolano.

Finalmente, le propuso a Cepeda que, ambos, designen representantes para acordar las condiciones del debate y reiteró que su adversario político es el proyecto que actualmente gobierna el país. “Avísenle a Cepeda: lo estoy esperando en un debate”, concluyó.