Confidenciales

“Está escondido”: el reto de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda para responder por su presunta relación con las FARC y el ELN

Según el candidato, el debate no debe entenderse como una confrontación personal, sino como una discusión de fondo sobre democracia, institucionalidad y seguridad nacional.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 4:42 p. m.
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales.
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales. Foto: SEMANA

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó este martes un reto público al senador Iván Cepeda, a quien convocó a un debate abierto sobre la relación de la izquierda colombiana con las antiguas FARC, el ELN y el régimen venezolano.

🔴 EN VIVO | Marchas este miércoles 7 de enero: Petro vuelve a invitar a salir a las calles para defender la soberanía
Abelardo de la Espriella retó a Iván Cepeda a debatir sobre los grupos armados ene l país.
Abelardo de la Espriella retó a Iván Cepeda a debatir sobre los grupos armados ene l país. Foto: Semana

En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, de la Espriella aseguró que Cepeda “está escondido” y lo instó a responder ante el país por sus posiciones políticas y alianzas ideológicas.

Según el candidato, el debate no debe entenderse como una confrontación personal, sino como una discusión de fondo sobre democracia, institucionalidad y seguridad nacional, de cara a las elecciones presidenciales.

En ese sentido, sostuvo que los colombianos tienen derecho a conocer con claridad qué proyecto representa cada aspirante y cuáles son sus respaldos políticos.

Confidenciales

El sorpresivo mensaje que Andrea Petro le envió a su papá por pelea con Donald Trump: “Calma y respeto”

Confidenciales

Petro difunde video de respaldo ciudadano mientras convoca marchas en apoyo a su Gobierno en todo el país

Confidenciales

El llamado de Margarita Rosa de Francisco a Petro, previo al discurso militar que se espera durante las movilizaciones convocadas para hoy

Confidenciales

La apuesta del representante Hernando González por las reformas para la educación

Confidenciales

Viceministro Gabriel Rondón pide investigar a Miguel Polo Polo, Lina Garrido y Abelardo de la Espriella: los acusa de “pedir que se invada Colombia”

Confidenciales

María Fernanda Cabal compartió video en que Popeye advertía la captura de Maduro: “va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad”

Confidenciales

MinCiencias utilizó su correo de atención al ciudadano para convocar a marchar a favor de Gustavo Petro

Política

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Política

Abelardo de la Espriella envía carta a la fiscal de EE. UU.: pide responder cinco preguntas sobre Petro y plata de Maduro en su campaña

Confidenciales

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

El precandidato Abelardo de la Espriella se refirió a Iván Cepeda durante su entrevista con SEMANA.
Abelardo de la Espriella quiere ser presidente de Colombia. Foto: Semana/Colprensa

De la Espriella afirmó que la relación entre Colombia y Estados Unidos no está deteriorada con el país, sino con el actual Gobierno, al que responsabilizó de decisiones que han debilitado la cooperación internacional y favorecido al narcotráfico.

En ese contexto, señaló que la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos abre una oportunidad para esclarecer hechos que afectarían directamente a Colombia, como el presunto financiamiento de campañas políticas y los vínculos entre estructuras criminales y actores del poder.

Iván Cepeda se dirige a Trump para defender a Petro: “Se equivoca si cree que logrará intimidarlo”

El candidato aseguró haber solicitado formalmente que se indague sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro y el papel de Cepeda como enlace político con guerrillas que operarían desde territorio venezolano.

Finalmente, le propuso a Cepeda que, ambos, designen representantes para acordar las condiciones del debate y reiteró que su adversario político es el proyecto que actualmente gobierna el país. “Avísenle a Cepeda: lo estoy esperando en un debate”, concluyó.

Más de Confidenciales

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales

“Está escondido”: el reto de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda para responder por su presunta relación con las FARC y el ELN

Gustavo Petro, Andrea Petro y Donald Trump

El sorpresivo mensaje que Andrea Petro le envió a su papá por pelea con Donald Trump: “Calma y respeto”

Petro publica videos de seguidores

Petro difunde video de respaldo ciudadano mientras convoca marchas en apoyo a su Gobierno en todo el país

Margarita Rosa de Francisco y Petro

El llamado de Margarita Rosa de Francisco a Petro, previo al discurso militar que se espera durante las movilizaciones convocadas para hoy

Comisión Sexta Cámara de Representantes

La apuesta del representante Hernando González por las reformas para la educación

Rondón menciona delitos como menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra.

Viceministro Gabriel Rondón pide investigar a Miguel Polo Polo, Lina Garrido y Abelardo de la Espriella: los acusa de “pedir que se invada Colombia”

Esto había dicho Popeye sobre Maduro.

María Fernanda Cabal compartió video en que Popeye advertía la captura de Maduro: “va a terminar sus días en la prisión de máxima seguridad”

El Ministerio de Ciencia envió un correo invitando a marchar.

MinCiencias utilizó su correo de atención al ciudadano para convocar a marchar a favor de Gustavo Petro

Gustavo Petro sigue trinando sobre jaguares previo a las marchas en favor de su gobierno.

“Despierto y todo”: Gustavo Petro agita las redes con imágenes de jaguares, horas antes de su convocatoria a marchar

.

Gustavo Petro revivió la pelea por la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: “Construyeron una especie de Chapinero imperial”

Noticias Destacadas