Confidenciales

Iván Cepeda se dirige a Trump para defender a Petro: “Se equivoca si cree que logrará intimidarlo”

El congresista le recordó al magnate que Colombia no es una “colonia” de Estados Unidos.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
5 de enero de 2026, 12:01 p. m.
Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.
Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana / Foto 3: Presidencia

El candidato presidencial Iván Cepeda no dudó en salir en defensa de Gustavo Petro y lanzar una dura respuesta a Donald Trump, tras la nueva arremetida del inquilino de la Casa Blanca contra su homólogo colombiano.

A través de su cuenta de X, el senador exigió respeto para el mandatario y para el pueblo de Colombia.

Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro, y contra el pueblo colombiano”, escribió.

Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo, o influir en las elecciones de este año en Colombia”, agregó.

Confidenciales

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro en ese país y de personas de su entorno

Confidenciales

Gustavo Petro compara lo ocurrido en Venezuela con el “bombardeo hitleriano sobre Guernica”

Confidenciales

“La caída de un dictador que se celebra no implica que guardemos silencio”: Roy Barreras frente a la captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Confidenciales

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

Confidenciales

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

Confidenciales

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Política

Gustavo Petro lanza advertencia tras arremetida de Donald Trump: “Tomaré de nuevo las armas que no quiero”

Política

Cancillería sale en defensa de Petro y lanza un duro comunicado por palabras de Trump: “Colombia continuará actuando con coherencia”

Política

Petro se declara “comandante del pueblo” y lanza dura advertencia tras mensajes de Marco Rubio

Cepeda recordó que Colombia no es una “colonia ni un protectorado” de Estados Unidos y, por lo mismo, dejó en claro que no se someterá con lo que quiera hacer el país norteamericano.

No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario”, concluyó.

Más de Confidenciales

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro en ese país y de personas de su entorno

Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Iván Cepeda se dirige a Trump para defender a Petro: “Se equivoca si cree que logrará intimidarlo”

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

Gustavo Petro compara lo ocurrido en Venezuela con el “bombardeo hitleriano sobre Guernica”

Roy Barreras y Nicolás Maduro

“La caída de un dictador que se celebra no implica que guardemos silencio”: Roy Barreras frente a la captura de Nicolás Maduro

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

.

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

.

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

.

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Noticias Destacadas