Iván Cepeda se dirige a Trump para defender a Petro: “Se equivoca si cree que logrará intimidarlo”

El candidato presidencial Iván Cepeda no dudó en salir en defensa de Gustavo Petro y lanzar una dura respuesta a Donald Trump, tras la nueva arremetida del inquilino de la Casa Blanca contra su homólogo colombiano.
A través de su cuenta de X, el senador exigió respeto para el mandatario y para el pueblo de Colombia.
“Repudio tajantemente las amenazas del presidente Donald Trump contra nuestro jefe de Estado, Gustavo Petro, y contra el pueblo colombiano”, escribió.
“Se equivoca si cree que con calumnias, insultos o amenazas logrará intimidarlo, o influir en las elecciones de este año en Colombia”, agregó.
Cepeda recordó que Colombia no es una “colonia ni un protectorado” de Estados Unidos y, por lo mismo, dejó en claro que no se someterá con lo que quiera hacer el país norteamericano.
“No nos sometemos servilmente a ninguna clase de supremacismo imperial y autoritario”, concluyó.
EXIJO RESPETO PARA EL PRESIDENTE PETRO Y PARA EL PUEBLO COLOMBIANO— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 5, 2026
