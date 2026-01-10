Colombia reacciona a encuesta de AtlasIntel para SEMANA que da a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales: es tendencia

La portada de la edición de SEMANA de este sábado, 10 de enero, se volvió tendencia en cuestión de minutos.

La publicación reveló los resultados de una encuesta de la firma AtlasIntel sobre la intención de voto de los colombianos de cara a los candidatos a la Presidencia de Colombia y a las consultas interpartidistas.

“Hay tres tendencias que definirán la Presidencia de Colombia”: Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, analiza las elecciones de 2026

A cinco meses de las elecciones presidenciales en Colombia, la encuesta muestra una clara competencia entre dos candidatos que dominan en la actualidad mayoritariamente la intención de voto: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Los datos muestran que la intención de voto, según esa encuesta, está en el 28 % a favor de De la Espriella, en el 26,5 % para Iván Cepeda y 9,4 % para Sergio Fajardo.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la carrera, mientras que Sergio Fajardo está en el tercer lugar. Foto: SEMANA

Los resultados llevaron a que la publicación sea tendencia en X, además, provocó diversas reacciones.

Una de ellas, la del mismo candidato Abelardo de la Espriella, quien dijo: “¡Este año Colombia gana! ¡Firme por la Patria!”.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, también comentó. “La más reciente encuesta de AtlasIntel revelada por SEMANA acaba con el aura de invencibilidad del Petrismo, demuestra que serán derrotados en una eventual segunda vuelta y, aún más importante, que Gustavo Petro no la tiene fácil para perpetuarse en cuerpo ajeno por cuatro años más. Clave que los sectores de oposición e independientes articulemos esfuerzos: Colombia necesita cambiar de rumbo”.

El también senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, se sumó a las reacciones provocadas por la portada de SEMANA.

“De la mano de Dios, este año Colombia gana. Seguimos firmes por la patria. Esto apenas comienza. Unidos derrotaremos a la izquierda y devolveremos el orden, la esperanza y el futuro a Colombia”, publicó.

Así se perfilan las dos grandes consultas que se votarán el próximo 8 de marzo: la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio

El precandidato presidencial David Luna fue otro de los que dejó su opinión en redes sociales: “¡Arrancamos con el pie derecho! La encuesta de AtlasIntel para SEMANA muestra que la recién nacida Gran Consulta por Colombia ya tendría el apoyo del 18,7 % de los colombianos, sin haber arrancado campaña, sin publicidad y sin pedagogía. Para una consulta que apenas inicia, este dato es una señal clarísima: la gente sí quiere una alternativa distinta y cree en este proyecto”, dijo.

David Luna Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Valió la pena el esfuerzo por buscar la unidad, a pesar de las críticas y el escepticismo. Hoy, existe una opción real para Colombia. En ese escenario, ya marcó el 5,7 % sin haber empezado esta etapa de campaña. Es una base sólida y muy valiosa que demuestra que vamos por el camino correcto y que tenemos todo para seguir creciendo. Por eso, hoy necesito sumar voluntades, ideas, energía y voz a voz, para que este respaldo siga creciendo y se convierta en una fuerza grande, unida y ganadora. De esta consulta saldrá el próximo presidente de Colombia. Está en nuestras manos decidirlo”, señaló.