Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

La captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump ha generado múltiples reacciones en la comunidad nacional e internacional, debido al impacto mundial que tiene la noticia.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella fue uno de los que se refirió al tema en la tarde de este sábado, mencionando al presidente de la República, Gustavo Petro, y al candidato de izquierda Iván Cepeda.

“El narcotráfico no solo es un medio para financiar al terrorismo, es en sí mismo una de las tantas formas utilizadas para lograr sus fines. Destruir democracias a través de la corrupción y el desconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos”, mencionó De la Espriella.

El aspirante presidencial manifestó que “Nicolás Maduro, el jefe del Cartel de los Soles, se convirtió en dictador y exporta su dictadura a través de sus cómplices internacionales, las Farc, el ELN, el tren de Aragua y en lo político actúa de la mano con Gustavo Petro e Iván Cepeda en Colombia”.

“La justicia norteamericana ha actuado de conformidad, un gran jurado de la ciudad de Nueva York ha pedido el juzgamiento de uno de los narcotraficantes más grandes del continente, Nicolás Maduro, el jefe del cartel de los soles”, señaló De la Espriella.

Por eso, pidió a los colombianos “ver el espejo de lo que ha ocurrido en la hermana República de Venezuela”, ya que considera que “arrodillarse ante el narcotráfico conduce a dictaduras y a la devastación de la patria”.

@delaespriella_style Que nadie se confunda. La captura de un dictador y narcotraficante como Maduro es una buena noticia para Venezuela, Colombia y para el mundo entero. Es un golpe esperado durante años contra el verdadero problema: el narco terrorismo, y el populismo criminal. No es casualidad que Petro y Cepeda se solidaricen con la tiranía. Fueron esbirros de Maduro y son parte de su cartel. ¿Quieren decretar “conmociones internas” en Colombia porque cayó un capo? ¿Quieren robarse las elecciones en Colombia con esa excusa? ¡Ustedes deciden si quieren ser los próximos en un avión hacia EE.UU. con los ojos vendados! 🇨🇴🐅🫡 ♬ sonido original - Abelardo De La Espriella

“Los actores son los mismos, la FARC, el ELN y los cómplices políticos que son antiguos guerrilleros comunistas que acuden a todas las formas de lucha para imponer su régimen y atornillarse así al poder”, concluyó.