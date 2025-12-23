Así se perfilan las dos grandes consultas que se votarán el próximo 8 de marzo: la Gran Consulta por Colombia y el Pacto Amplio

Se comienza a decantar el panorama de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En medio de un escenario cambiante, y a pocos días de terminar el año, se solidificaron dos grandes alianzas que podrían definir la contienda.

La primera en consolidarse fue la Gran Consulta por Colombia, que el pasado 17 de diciembre anunció la unión de seis precandidatos de centroderecha.

La alianza está conformada por Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán. Al grupo lo unen ideas de país en común, apostándole especialmente a ser una opción responsable y viable.

Varios de los candidatos de la consulta han dado a conocer su resistencia a una posible unión con Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos presidenciales que lidera la intención de voto en las últimas encuestas.

Más allá de sus desempeños individuales en las encuestas, la apuesta, que busca la unidad, sacudió la contienda y el pasado lunes cumplió su cometido: contar con buena parte del voto uribista a través de la unión de Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático.

Tras su victoria en las encuestas del partido, Valencia manifestó en SEMANA su intención de hacer parte de la consulta de la centroderecha. Luego de una deliberación interna, y con la bendición del expresidente Álvaro Uribe Vélez, anunció que se une al grupo y pidió el respaldo de los uribistas en Colombia.

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se pronuncia sobre su ingreso a la Gran Consulta por Colombia desde Bucaramanga: “Quiero invitar a todos los uribistas de Colombia a que me acompañen”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/8KMEvGRXJP — Revista Semana (@RevistaSemana) December 23, 2025

“Yo quiero invitar a todos los uribistas de Colombia a que me acompañen porque nuestro propósito no es solamente derrotar la continuidad de Petro y su heredero, sino proponerle a los colombianos sacar este país adelante. Construir una Colombia como la que nos merecemos”, manifestó Paloma Valencia en un evento en Bucaramanga.

De esta forma se depuró la contienda y el país sigue a la espera de otras uniones. Juan Carlos Pinzón, candidato de Verde Oxígeno, sigue sin definirse, pero su última publicación en redes sociales sugiere que está abierto a las alianzas y en negociaciones.

“Colombia está por encima de cualquier interés. La unidad es indispensable para proteger y cuidar a nuestra gente. Seguimos avanzando en conversaciones para consolidar lo que nos une, el bien de nuestro país. Porque mereces algo mejor”, escribió en X.

En el espectro, quedan solos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, quienes desde un principio cerraron la puerta a hacer parte de una consulta. Hasta el momento, su apuesta de ir a primera vuelta por sí solos sigue en pie, pese al ambiente de unión de los últimos días.

Por otro lado, la izquierda, más decantada que la derecha, anunció su propia consulta: el Pacto Amplio, que reúne a Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

El proceso del grupo que busca la continuidad de las políticas de Gustavo Petro venía de una consulta que llevó a las urnas a los colombianos, donde los militantes del Pacto Histórico escogieron a Cepeda como su candidato único.

Sin embargo, en el llamado Frente Amplio quedaron figuras que también buscan ser opción, lo que lleva a la unión con Barreras y Romero.

Esta opción, que busca la “defensa y profundización de las reformas sociales”, entre otras cosas, aún está abierta a nuevas adhesiones.

Por eso, Daniel Quintero, recientemente avalado por el partido Aico para aspirar a la Presidencia, anunció su unión a la consulta por invitación de los integrantes actuales.

Sin embargo, en el petrismo siguen quedando ruedas sueltas. Figuras como Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano y Juan Fernando Cristo no han manifestado su intención de unirse a ninguna de las dos existentes.

Por otro lado, Carlos Caicedo desistió de inscribir su propia consulta de la izquierda no petrista, junto a Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio que, por rivalidades políticas y denuncias que ha dado a conocer a la opinión pública, es poco probable que se le mida a unirse al Pacto Amplio.

El 8 de marzo, la disputa será protagonizada por las consultas de la izquierda y la centroderecha, sin partidos tradicionales como el Liberal, Conservador y Cambio Radical. Mientras tanto, los candidatos que van solos a primera vuelta miden sus fuerzas en un panorama que parece premiar la unión cada vez más.