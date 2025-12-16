Suscribirse

El Debate

¿Cómo derrotar a Iván Cepeda? Los escenarios tras la designación de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático

Con el triunfo de Valencia, ahora la atención se centra en cómo derrotarán al candidato del petrismo, que está punteando en las encuestas.

Redacción Debate
16 de diciembre de 2025, 5:49 p. m.
Paloma Valencia e Iván Cepeda.
Paloma Valencia e Iván Cepeda, candidatos presidenciales. | Foto: SEMANA

El Centro Democrático finalmente terminó con el proceso interno y Paloma Valencia será la candidata presidencial para 2026. Con ella, el movimiento liderado por el expresidente Álvaro Uribe buscará volver a la Casa de Nariño y reemplazar lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro.

PALOMA VALENCIA y los desafíos que tendrá como candidata presidencial | El Debate
Paloma Valencia, candidata presidencial Centro Democrático.
Paloma Valencia, candidata presidencial Centro Democrático. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Varias voces políticas hablaron en El Debate de SEMANA acerca del escenario que se tendrá de cara a los comicios del próximo año y la forma en la que creen que se puede derrotar a Iván Cepeda, quien hoy es el candidato del petrismo.

Daniel Briceño, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de Valencia, advirtió que lo más importante es tener presente que Cepeda —desde su visión— cuenta con dinero público, propaganda electoral y hasta actores armados.

“Nos enfrentamos a alguien que hoy es fuerte en zonas donde ni siquiera el Centro Democrático o candidatos distintos a los del Pacto Histórico pueden entrar a hacer campaña”, dijo.

iván cepeda Candidato presidencial del Pacto Histórico
Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico. | Foto: NELSON CÁRDENAS
Teniendo en cuenta este panorama, Briceño sostuvo que la única forma de derrotarlo es liderando un proyecto político que le dé soluciones al país, pero especialmente a los problemas que hoy afectan a los colombianos.

El siguiente PASO de Paloma Valencia como candidata presidencial, según Briceño | El Debate

El excabildante habló de la necesidad de que todo esto ayude a unificar el territorio nacional en materia de seguridad y orden público. Por lo mismo, dejó claro que este proyecto político tiene que ir más allá de cualquier nombre.

“Algunos creen que esto se trata de personalismos y ahí está el error. La forma de vencer esa máquina (la de Iván Cepeda) es con un proyecto encarnado en una unidad de distintas fuerzas políticas, que se encarguen de sacar adelante unas elecciones, pero después de sacar adelante el proyecto y defenderlo”, comentó.

Daniel Briceño HACE LLAMADO desde el Centro Democrático a candidatos para 2026 | El Debate

En esa línea, remarcó que esta visión tiene que ir desde el 2026, cuando se ganen los comicios, y con miras hasta el 2030 por medio de un buen gobierno. “Solo gana un proyecto que deje los egos”, dijo.

María Clara Posada, candidata al Senado por el Centro Democrático, también enfatizó en la importancia de que haya una unión, especialmente de los sectores de la derecha y la centro-derecha.

La militante advirtió que mantener las diferencias puede ocasionar que haya una derrota y que el petrismo, por medio de Iván Cepeda, siga en el poder otros cuatro años. “Eso nos traería la pérdida completa y total del país”, apuntó.

&quot;La gente no es boba, la gente SE CANSÓ&quot;: María Clara Posada sobre Iván Cepeda | El Debate

“Los colombianos tenemos que entender que nos estamos jugando la democracia y la libertad, los dos valores que han hecho que nosotros seamos una civilización”, añadió.

Por lo mismo, sostuvo que es necesario retomar algunos de los “valores” que se tuvieron durante los periodos del expresidente Uribe y que, desde su perspectiva, hicieron que el país funcionara y los colombianos pudieran vivir tranquilos.

“El llamado es a que todos nos concentremos en esos valores que nos unen y que representan los principios en los que creemos, y que apoyemos candidaturas que son honestas con esas concepciones de país”, complementó en su idea.

