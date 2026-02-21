Mauricio Cárdenas calificó a Iván Cepeda de “avestruz” y lo retó a un debate: “Salga, no se quede escondido”

Mauricio Cárdenas, candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, se refirió a Iván Cepeda, aspirante del petrismo y uno de los punteros de cara a las elecciones. El exministro de Hacienda lo calificó de “avestruz” por no aparecer en debates y limitarse a dar discursos en plaza pública.
“Lo veo como un avestruz, muy escondido, no saca la cabeza. Se para en tarimas, en eventos totalmente orquestados por el Gobierno, lee un discurso, pero no está dando la cara, no está en los debates. He invitado muchas veces a Iván Cepeda a que salga a un debate, con quien quiera como moderador, en el sitio que quiera y a la hora que quiera", manifestó Cárdenas en SEMANA.
Y agregó que el candidato del Pacto Histórico solo ha hablado de “unos temas muy generales”.
“No lo he visto dando una declaración sobre la situación de la economía, el manejo de las finanzas públicas bajo el Gobierno de Petro; no lo he visto entrar en detalle sobre cómo en Colombia se va a recuperar la salud, qué va a hacer en la lucha contra la corrupción y cómo vamos a evitar que haya más Olmedos”, sostuvo el exministro de Hacienda.
Y dijo que Cepeda está “protegido por todo ese andamiaje que representa el Gobierno” y que “muchas veces pareciera que el candidato es Petro”.
Cárdenas, ante la ausencia de Cepeda en los debates, lo retó a asistir a uno con él.
“¿Será que hay algo detrás? Él no da la cara. Entonces, Cepeda, aprovecho esta entrevista para decirle: vamos a dar el debate, la discusión, en los temas que les interesan a los colombianos. Salga, no se quede escondido”, expresó.
Incluso, el exministro aseguró que Cepeda “les tiene miedo a los debates porque le dicen que es de las Farc”.
“Que es una persona que representa los intereses de la guerrilla, y él se siente muy atacado e incómodo. Entonces, la propuesta, senador Cepeda, es que no vamos a atacarnos con ese tipo de temas. No lo voy a descalificar. Lo que quiero es la discusión sobre los temas de Colombia”, concluyó.
Cárdenas es uno de los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia, que se medirán en las urnas el próximo 8 de marzo para llevar una candidatura única a primera vuelta.