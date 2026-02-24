EL DEBATE

Cargan en vivo contra Iván Cepeda: “¿Qué ha hecho en la vida? No ha hecho absolutamente nada”

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, ha dicho que triunfará en primera vuelta.

Redacción Debate
24 de febrero de 2026, 12:33 p. m.
El candidato presidencial, Iván Cepeda.
El candidato presidencial, Iván Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Enrique Peñalosa, el precandidato presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, habló en El Debate de SEMANA y arremetió contra el también aspirante a la Presidencia, Iván Cepeda.

“Lo que dice Cepeda es que él va a continuar todo lo que ha hecho Petro, es lo único que le conocemos de programa. Pero, ¿qué ha hecho Cepeda en la vida para mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Ha trabajado para hacer un programa de vivienda, un hospital, un parque, un sistema de transporte masivo, algo? No ha hecho absolutamente nada, ni por mejorar la seguridad de los ciudadanos. No ha hecho absolutamente nada”, dijo Peñalosa.

Peñalosa fue más allá. Dijo en El Debate que lo único que ha hecho el candidato presidencial Cepeda es realizar “acercamientos con los peores criminales”.

“Que han asesinado, que han reclutado niños, que han hecho toda clase de horrores, de crímenes de lesa humanidad y han buscado que se hagan conversaciones y acuerdos con ellos [los criminales]. Y ha atacado a Álvaro Uribe. Esa es su hoja de vida”, agregó.

Iván Cepeda denunció persecución política ante la CIDH: responsabilizó a Álvaro Uribe y su entorno

El precandidato presidencial también manifestó en El Debate que los populistas, tanto de izquierda como de derecha, suelen tener la habilidad en promover el odio entre sus seguidores.

“Entonces le echan la culpa de los problemas de la sociedad a alguien. Le dicen a alguien: ‘Sabe qué, usted es pobre, o usted tiene problemas, no porque sea culpa suya, sino que desde sus abuelitos hay una población que los ha venido jodiendo’; y Petro es muy hábil creando un enemigo, unos oligarcas, unos ricos enemigos de la sociedad ‘que son los que han explotado a los ciudadanos por 200 años’” señaló Peñalosa.

No obstante, Peñalosa fue enfático en decir que los petristas ni siquiera creen que Petro les mejorará la vida, “sino que ellos quedan tranquilos si Petro y Cepeda le hacen daño a esos enemigos oligarcas esclavistas”.

Por otra parte, Peñalosa dijo estar seguro de que del ganador de la Gran Consulta por Colombia saldrá el próximo presidente de la República.

“Yo estoy convencido de que el candidato que salga de esta gran consulta va a ser el presidente de Colombia, pero de lo que se trata es de salvar a Colombia, y el riesgo de Petro y Cepeda es clarísimo”, aseveró.

