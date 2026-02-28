Las consultas son uno de los ejes clave de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo fin de semana, el 8 de marzo, y allí, en tres procesos, se definirán participantes que entrarán a competir en la primera vuelta electoral.

Las consultas del 8 de marzo tendrían una baja participación, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella parece inevitable

En la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, a poco más de ocho días para las elecciones que definirán los nuevos integrantes del Congreso y los ganadores de las consultas, los resultados abarcan dos frentes, de cara a las consultas.

El primero se refiere a los resultados propios de cada consulta. En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia lidera la intención de voto, con el 44,4 %. En segundo lugar está Vicky Dávila, con el 13,7 %. Les siguen Juan Daniel Oviedo (11,2 %), Aníbal Gaviria (10,5 %), Juan Carlos Pinzón (10,5 %), Juan Manuel Galán (5,7 %), David Luna (1,6 %), Enrique Peñalosa (1,6 %) y Mauricio Cárdenas (0 %).

Paloma Valencia consolida su liderazgo en la Gran Encuesta por Colombia. Foto: AtlasIntel / SEMANA

Paloma Valencia cuenta con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, colectividad que por estos días atraviesa por grandes tensiones. A la salida de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, candidato asesinado en Bogotá a mediados del año pasado, se sumó esta semana el retiro de una emblemática figura: José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y esposo de María Fernanda Cabal, una de las caras más reconocidas de este partido.

Vicky Dávila le recuerda a Paloma Valencia que Uribe no será fórmula vicepresidencial de nadie: “Él tiene palabra”

Valencia consolidó su liderazgo en esta consulta, al compararla con la realizada hace un mes por parte de AtlasIntel a SEMANA. Lo mismo sucede con Vicky Dávila, quien mantiene su segundo lugar, y el salto lo da Juan Daniel Oviedo, al llegar al tercer lugar, desplazando a Aníbal Gaviria.

Los votos válidos representan a las personas que ya tomaron una decisión y excluyen el porcentaje de los votantes indecisos (17,3 %). Es el interés en la participación del electorado en ellas y, de acuerdo con la encuesta, no sería muy alto.

Y el segundo frente, el interés del electorado por participar en estos procesos. En el caso de la Gran Consulta por Colombia, solo el 12 % de los electores votaría en esta consulta, lo que equivaldría a entre 2,4 y 2,6 millones de votos, si se tiene en cuenta que se espera una participación de entre 20 y 22 millones de colombianos en las urnas.

La Gran Consulta por Colombia es interpartidista, con candidatos que llegaron por firmas –como Vicky Dávila o Mauricio Cárdenas-, y otros con respaldos de partidos políticos como el Nuevo Liberalismo, en el caso de Juan Manuel Galán, y Verde Oxígeno, que avaló a Juan Carlos Pinzón y a Enrique Peñalosa.

El ganador de la consulta tendrá el respaldo de sus competidores en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 19 y el 25 de febrero. En total, fueron entrevistadas, presencialmente, 6.468 personas en todo el país, cumpliendo lo exigido por la nueva ley de encuestas. El margen de error es del 1 por ciento.