Vicky Dávila le recuerda a Paloma Valencia que Uribe no será fórmula vicepresidencial de nadie: “Él tiene palabra”

La idea de que el expresidente Álvaro Uribe sea fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026 volvió al debate público luego de que la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia hablara de esa posibilidad.

Vicky Dávila, quien compite en la Gran Consulta por Colombia con Valencia, recordó que el exmandatario ya descartó esa idea por responsabilidad con el país.

“El presidente Álvaro Uribe dijo el 18 de julio de 2025 que no será formula vicepresidencial, porque no pondrá al país en esa ‘discusión institucional’. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería. Y yo le creo que no será vicepresidente de nadie, porque Uribe tiene palabra...”, aseguró.

Dávila reconoció que le tiene aprecio al expresidente, así como millones de colombianos. Y anunció que respaldará la lista cerrada al Senado del Centro Democrático.

“Hoy amando tanto a Colombia, busca llevar la bancada más grande de la oposición para asegurar el Congreso y se listó para ser senador. Vamos a votar por él”, dijo la periodista.

De otro lado, mencionó que las nuevas generaciones en política deben tener sello propio, liderazgo, ideas y carácter. “Es nuestro compromiso con los colombianos”, afirmó.

Vicky Dávila se refirió a esa idea. Foto: ESTEBAN VEGA

Como señala Dávila, el expresidente había descartado esa posibilidad el 18 de julio de 2025. “No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, mencionó el exmandatario en ese momento.

Uribe Dijo que compartía esa decisión porque estaba enfrentado en ese momento el lío judicial que tenía con Iván Cepeda por el cual finalmente fue absuelto. Además, la emprendió contra Eduardo Montealegre, en ese momento Ministro de Justicia.

Álvaro Uribe no suelta a Iván Cepeda y le dice qué debería hacer ante sus menciones en el computador de Raúl Reyes: “Son clarísimas”

“El ministro Montealegre, presunta víctima mía, ha llevado a trabajar con él en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía, quien encarceló y pidió condenar a mi hermano. Este fiscal fue cuota de Leónidas Bustos, prófugo del del Cártel de la Toga”, aseguró.

Paloma Valencia revivió esa posibilidad. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En las últimas horas, Paloma Valencia volvió a revivir la idea de que Uribe sea su fórmula vicepresidencial, en caso de ganar la Gran Consulta por Colombia.

“Es que hoy me levanté pensando que, después de todo este recorrido con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Ustedes qué piensan?”, aseguró la congresista.

A pesar de eso, reconoció que primero debería imponerse en ese proceso que se surtirá el próximo 8 de marzo. “Reflexiones sobre un vicepresidente. Todo el mundo me anda preguntando quién será mi vicepresidente. Les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta”, mencionó Valencia.