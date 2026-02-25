Álvaro Uribe no suelta a Iván Cepeda y le dice qué debería hacer ante sus menciones en el computador de Raúl Reyes: “Son clarísimas”

Los explosivos computadores del exjefe de las Farc, Raúl Reyes, donde aparece mencionado el nombre de Iván Cepeda, se convirtieron en uno de los principales temas de la oposición contra la campaña presidencial del líder del Pacto Histórico.

En los computadores se indicaba que, como defensor de derechos humanos, Cepeda se contactó con las Farc para avanzar en una convocatoria y lograr una gran movilización el 6 de marzo y contrarrestar la marcha del 1 de febrero de 2008 donde, según documentó la Comisión de la Verdad, “millones de colombianos salieron a manifestarse contra el secuestro en una marcha que resultó ser en rechazo a las Farc”. Esa movilización llevó a la guerrilla a liberar a varios políticos que mantenía en su poder.

Esa mención revivió 18 años después. Y ha llevado a Iván Cepeda a defenderse.

El expresidente Álvaro Uribe, quien ordenó el bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes en los límites entre Colombia y Ecuador, donde el guerrillero (el internacionalista de las Farc) fue dado de baja, insiste en relacionar al hoy candidato presidencial de la izquierda con el grupo subversivo.

“Iván Cepeda debería reconocer y someterse a la justicia por ayudar a las Farc”, propuso en entrevista con el diario El Universal.

Iván Cepeda y Gustavo Petro, quien defendió al primero tras aparecer mencionado en los computadores de Raúl Reyes. Foto: SEMANA / Presidencia / Adobe Stc

A su juicio, el contenido de los computadores de Reyes “es clarísimo”.

“Esos computadores de Raúl Reyes los revisó la Policía Internacional en Francia y dijo que no estaban alterados. Ahí aparece Iván Cepeda como quien hacía las movilizaciones de las Farc. Él consiguió que le dieran impunidad a esa guerrilla: violadores de niños, ni un día de cárcel; secuestradores, narcotraficantes, ni un día de cárcel. En 2012, dos años después de que yo salí, se mantuvieron las políticas que dejamos y Colombia bajó a 48.000 hectáreas de coca. El presidente Duque recibió más de 200.000. Hoy hay más de 300.000. Todo eso está relacionado con el nombre de Iván Cepeda”, dijo Uribe.

El expresidente también dijo que, al contrario, si su nombre hubiera aparecido en los computadores de Raúl Reyes. “¡Por favor, por favor!”, expresó.

Uribe ha aprovechado las críticas contra Cepeda para recordar las menciones del político de izquierda en los polémicos computadores.

“Tontos son quienes creen que los demás lo son. Computadores de Raúl Reyes prueban que Iván Cepeda les hacía las movilizaciones. La Policía Internacional, Interpol de París, certifica que los computadores no fueron modificados. Entonces, ¿será que el ‘montaje’ a Cepeda lo hizo la Farc?“, preguntó el exmandatario a través de sus redes sociales.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Foto: Semana.

Iván Cepeda acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre aparentes actos de persecución política durante su campaña política.

Habló de una supuesta campaña publicitaria desplegada por Álvaro Uribe y sus aliados que buscaría relacionarlo falsamente con la extinta guerrilla de las Farc-EP y el narcotráfico.

“Esta desinformación ha sido difundida a través de medios de comunicación, empleando vallas publicitarias y bodegas en las redes sociales, entre otros mecanismos”, se lee en un boletín de prensa del equipo de Cepeda.