Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

Mientras el presidente Gustavo Petro busca azuzar a sus bases invocando posibles fraudes electorales para la jornada del próximo 8 de marzo y las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta, el registrador nacional Hernán Penagos busca atajarlo con el argumento de la defensa de la democracia.

En medio de una comisión electoral, en la que hizo presencia el ministro del Interior, Armando Benedetti, en representación del Gobierno nacional, el registrador le respondió al presidente Gustavo Petro las denuncias que ha hecho de supuesto fraude electoral y alertó que eso podría llevar a hechos de violencia en el país.

“Entiendo la preocupación, porque la política es así, pero no lleguemos a extremos que terminen matando gente por eso, que terminen asesinando personas, ¡no! Llevémoslo a las justas proporciones”, les dijo el registrador a Petro y a los integrantes del Pacto Histórico que han repetido la idea del mandatario.

Penagos ha insistido en que están dadas todas las garantías para todas las colectividades y sectores que quieran verificar el proceso en sus distintas etapas, por lo que volvió a abrir la puerta a esa posibilidad.

“Si hay que hacer auditoría forense, está autorizada, también cualquier otra actividad; hacemos auditoría forense al proceso y la iniciamos la semana entrante sin problema una vez avance el escrutinio, sin problema”, insistió Penagos.

Registraduría informa que ya se realizó proceso de congelamiento de software de preconteo y escrutinio

Más temprano, el registrador había reclamado porque el sistema sobre el que Petro genera dudas es el mismo que le dio la victoria en 2022 y con el que ha sido elegido para varios cargos de elección popular. La única diferencia es que esta vez tendría mayores blindajes.

El registrador Hernán Penagos alertó que esas ideas pueden desencadenar hechos violentos. Foto: Guillermo Torres

“El próximo domingo, a las 4 de la tarde, cuando se pongan en funcionamiento los softwares de preconteo, escrutinio y consolidación de los resultados electorales, se verificará que los códigos hash se mantienen y con esto hay absoluta claridad y certeza de que no se ha modificado ninguno de esos sistemas de información antes de iniciar el proceso”, confirmó Penagos.

El registrador nacional aclaró que hay 9.300 jueces de la República que verificarán el proceso del escrutinio, que es el válido legalmente y que refleja los resultados de fondo de las elecciones. El preconteo también contará con un software que ya entró en custodia y sobre el cual tienen acceso y control distintos organismos nacionales e internacionales independientes más allá de la Registraduría.