Nación

Colombia se viste de ‘Paz Electoral’ en jornada nacional para proteger el proceso democrático

La actividad se desarrollará de manera simultánea en los 32 departamentos de cara a las elecciones del 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

26 de febrero de 2026, 7:59 a. m.
Gregorio Eljach, procurador general de Colombia, y Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil.
Gregorio Eljach, procurador general de Colombia, y Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Este jueves 26 de febrero se lleva a cabo en el país la jornada “Colombia se viste de Paz Electoral”, una estrategia orientada a fortalecer la protección del proceso democrático en curso.

La iniciativa es liderada por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y contará con la participación de miles de funcionarios del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y representantes del sector productivo y de la sociedad civil.

Hernán Penagos respondió a los señalamientos del Gobierno de Gustavo Petro sobre las elecciones

La acción tiene como propósito proteger el voto y contribuir a la defensa de la legitimidad institucional. Según lo previsto, la estrategia busca resguardar el derecho de cada ciudadano a participar en el proceso electoral y ejercer su elección en condiciones de libertad.

La jornada comenzó oficialmente a las 7:00 a. m., cuando funcionarios de la Procuraduría General de la Nación activan actividades pedagógicas de manera simultánea en los 32 departamentos del país.

Cali

Este es el clima para este jueves, 26 de febrero, en Cali, Valle del Cauca

Medellín

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 26 de febrero: lluvia, nubosidad y recomendaciones oficiales

Medellín

Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

Nación

Colombia bajo múltiples alertas: incendios, deslizamientos e inundaciones marcan el panorama climático de hoy 26 de febrero

Cali

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Nación

Tribunal emitirá “sentencia anticipada” en la demanda que pide anular el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

Confidenciales

Mauricio Lizcano oficializa su candidatura presidencial y anuncia que competirá en primera vuelta: “Vamos a acabar con los extremos”

Política

Elecciones del 8 de marzo: cómo identificar delitos electorales y activar una denuncia formal

Política

David Cote, candidato cristiano a la Cámara: “Podemos concluir que el aborto es el principal genocidio del siglo XXI”

Estas acciones estarán enfocadas en la prevención de irregularidades y en la promoción de información relacionada con las garantías electorales.

A las 9:00 a. m., el procurador general, Gregorio Eljach, junto con el registrador nacional, Hernán Penagos, encabezará una concentración en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para socializar la estrategia Paz Electoral.

La iniciativa contempla no solo labores de vigilancia institucional, sino también una apuesta por la pedagogía ciudadana como mecanismo para prevenir posibles coacciones y asegurar que la voluntad popular se exprese sin interferencias.

En el marco de la jornada se extendió una invitación especial a los medios de comunicación para que actúen como aliados estratégicos de la ‘Paz Electoral’ y contribuyan a la difusión de información relacionada con la protección del proceso democrático.

El despliegue se realiza de cara a las elecciones de Congreso del 8 de marzo, la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

“La meta es que ningún colombiano se quede sin acceso a información de primera mano sobre la protección de la democracia a través de la ‘Paz Electoral’”, dice la entidad.

Más de Nación

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.

Este es el clima para este jueves, 26 de febrero, en Cali, Valle del Cauca

Explosión en volcán de San Juan de Urabá.

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Lluvias

Pronóstico del clima en Bogotá para hoy 26 de febrero: lluvia, nubosidad y recomendaciones oficiales

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

Ciudades bajo vigilancia: Bogotá y principales capitales registran nubosidad variable y probabilidad de lluvias ligeras a moderadas.

Colombia bajo múltiples alertas: incendios, deslizamientos e inundaciones marcan el panorama climático de hoy 26 de febrero

Maltrato animal en Bogotá

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Laura Sarabia tras su visita al rey Carlos.

Tribunal emitirá “sentencia anticipada” en la demanda que pide anular el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

Festival de arte y muralismo Villanueva no juega.

La historia del hombre condenado por homicidio que se escapó en una caneca de basura de la cárcel de Cali

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció 100 millones de pesos de recompensa por autores de masacre en Titiribí.

Masacre en Titiribí: hermano de señalado cabecilla, entre las víctimas; todo apunta a ajuste de cuentas por tráfico de drogas

Noticias Destacadas