Colombia se viste de ‘Paz Electoral’ en jornada nacional para proteger el proceso democrático

Este jueves 26 de febrero se lleva a cabo en el país la jornada “Colombia se viste de Paz Electoral”, una estrategia orientada a fortalecer la protección del proceso democrático en curso.

La iniciativa es liderada por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y contará con la participación de miles de funcionarios del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y representantes del sector productivo y de la sociedad civil.

Hernán Penagos respondió a los señalamientos del Gobierno de Gustavo Petro sobre las elecciones

La acción tiene como propósito proteger el voto y contribuir a la defensa de la legitimidad institucional. Según lo previsto, la estrategia busca resguardar el derecho de cada ciudadano a participar en el proceso electoral y ejercer su elección en condiciones de libertad.

La jornada comenzó oficialmente a las 7:00 a. m., cuando funcionarios de la Procuraduría General de la Nación activan actividades pedagógicas de manera simultánea en los 32 departamentos del país.

Estas acciones estarán enfocadas en la prevención de irregularidades y en la promoción de información relacionada con las garantías electorales.

A las 9:00 a. m., el procurador general, Gregorio Eljach, junto con el registrador nacional, Hernán Penagos, encabezará una concentración en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil para socializar la estrategia Paz Electoral.

La iniciativa contempla no solo labores de vigilancia institucional, sino también una apuesta por la pedagogía ciudadana como mecanismo para prevenir posibles coacciones y asegurar que la voluntad popular se exprese sin interferencias.

En el marco de la jornada se extendió una invitación especial a los medios de comunicación para que actúen como aliados estratégicos de la ‘Paz Electoral’ y contribuyan a la difusión de información relacionada con la protección del proceso democrático.

El despliegue se realiza de cara a las elecciones de Congreso del 8 de marzo, la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y una eventual segunda vuelta el 21 de junio.

“La meta es que ningún colombiano se quede sin acceso a información de primera mano sobre la protección de la democracia a través de la ‘Paz Electoral’”, dice la entidad.