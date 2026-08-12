Un video compartido en X muestra el fuerte movimiento del terreno durante el terremoto que sacudió a Colombia.

En las imágenes se observa cómo el suelo se mueve de manera intensa, mientras la grabación fue presentada por su autor como un registro ocurrido en Chocó.

Nuevo temblor sacudió a Colombia en la madrugada de este miércoles, 12 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

Video del terremoto muestra el fuerte movimiento del terreno

El registro hace parte de las imágenes que usuarios compartieron en redes sociales después del terremoto.

En el video se aprecia el movimiento del terreno, que genera la sensación de que la superficie se desplaza de un lado a otro.

Chocó estuvo entre los departamentos ubicados en la zona cercana al epicentro, mientras las autoridades adelantaron verificaciones para establecer el impacto del sismo.

Las imágenes compartidas en redes permiten observar desde otro ángulo la intensidad con la que fue percibido el movimiento en la zona. En este caso, el autor acompañó el video con la descripción: “La tierra en el Chocó se quería abrir… parecía gelatina”.

El video se suma a los registros ciudadanos que comenzaron a circular después del terremoto y que muestran la fuerza con la que fue percibido el movimiento en el departamento que estuvo en el centro del evento.

Es evidente la angustia de la población, que siente temor ante la presencia de réplicas, mientras contempla cómo el terremoto ha destruido gran parte de su territorio.

La tierra en el choco se quería abrir… parecía gelatina 😩 pic.twitter.com/Rb2Y0rtAAD — CARBALLO (@carballojor) August 12, 2026

Chocó una de las zonas más afectadas tras el terremoto

El departamento de Chocó continúa en proceso de evaluación y atención tras el terremoto que tuvo su epicentro en San José del Palmar.

Reportes publicados

Señalan que en el municipio epicentral se han registrado réplicas y daños en cientos de viviendas y en la iglesia parroquial, mientras los organismos de emergencia avanzan en las labores de verificación y atención.

La situación resulta especialmente compleja en San José del Palmar por las dificultades de acceso y las condiciones de infraestructura de la zona.

De acuerdo con información reportada por varios medios, autoridades locales han advertido sobre las limitaciones para responder a la emergencia y la necesidad de apoyo para atender a las comunidades afectadas.

El Gobierno nacional y las autoridades departamentales han anunciado acciones para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

También se han registrado numerosas réplicas después del movimiento principal. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo de la actividad sísmica tras el evento ocurrido el 10 de agosto.