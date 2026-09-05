Marco Rubio en Colombia: detalles de su reunión con Abelardo De La Espriella

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Colombia el martes para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella. SEMANA confirmó que el funcionario aterrizará en Barranquilla, estará en la sede presidencial en el Batallón Paraíso y partirá luego hacia Perú. Asesores del alcalde Álex Char contemplan que Rubio recorra algunos sitios de la Arenosa como el Malecón, pero todo depende de la agenda y del equipo de seguridad de Rubio.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Barranquilla la próxima semana

Una fuente confirmó que ya hay agentes de seguridad estadounidenses en la ciudad. Al encuentro con Rubio asistirán el canciller Omar Bula; la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, entre otros. El plato fuerte será la lucha contra el terrorismo y la ayuda para las víctimas del terremoto en Colombia. Sin duda, otro espaldarazo de Donald Trump al Tigre.