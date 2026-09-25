Graban a una ambulancia en el Aeropuerto El Dorado que estaría transportando pasajeros con maletas

Una particular escena registrada en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, generó una denuncia relacionada con el supuesto uso de una ambulancia para transportar pasajeros con sus maletas.

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El hecho quedó registrado en un video que posteriormente fue difundido como denuncia ciudadana. En las imágenes se observa una ambulancia estacionada, de la que bajarían varias personas con sus respectivos equipajes.

La persona que realizó la grabación cuestionó que el vehículo, identificado como una ambulancia, estuviera siendo utilizado para transportar usuarios dentro del aeropuerto.

“Se utiliza una ambulancia para transportar usuarios con maletas”, señala el denunciante en el registro, en el que también muestra parte del vehículo y la situación que estaba observando.

El hecho generó cuestionamientos por el aparente uso del vehículo para transportar pasajeros con equipaje. Las ambulancias están destinadas al traslado asistencial de pacientes, según la naturaleza de este tipo de vehículos.

En otro momento de la grabación, el ciudadano señala que el conductor aparentemente se habría dado cuenta de que estaba siendo filmado.

El video fue realizado con el propósito de dejar registro de lo ocurrido y llamar la atención sobre el uso que aparentemente se le estaría dando al vehículo en las instalaciones del aeropuerto.

Hasta el momento, la información entregada corresponde a la denuncia y a lo que puede observarse en el material audiovisual. No se conocen detalles sobre la identidad de los pasajeros, el motivo por el que se encontraban dentro de la ambulancia ni las circunstancias específicas del recorrido.

Tampoco se informa si las personas transportadas eran pacientes o si existía alguna autorización o circunstancia particular que explicara su presencia en el vehículo. Por esta razón, el video por sí solo no permite establecer si se cometió alguna irregularidad.

La denuncia centra la atención sobre el uso de vehículos destinados al transporte asistencial médico y sobre las condiciones en las que estos pueden movilizarse dentro de la ciudad.

Por ahora, el registro difundido muestra la ambulancia con personas y equipaje y deja pendiente una explicación sobre las circunstancias en las que fueron transportadas.

La situación queda a la espera de una eventual aclaración por parte de los responsables del vehículo o de las autoridades competentes.