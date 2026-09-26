En la tarde de este sábado, 26 de septiembre, usuarios de redes sociales reportaron una columna de fuego, en el sector de Las Mayores, en los Cerros Orientales de Bogotá.

Bomberos de Bogotá se dirigió a la zona y confirmó que se presenta un incendio forestal.

“Nos desplazamos hacia la parte alta de los Cerros Orientales, en el sector de Las Moyas, para verificar una columna de humo que se evidencia en el sector”, indicaron inicialmente en la red X.

“Nos encontramos cerca del incendio forestal registrado en la parte alta de la montaña, sobre la Calle 90. Para realizar el control y liquidación del incendio, es necesario realizar un ingreso a pie hasta el punto donde se evidencia la columna de humo”, subrayó Bomberos en su nuevo reporte.

De igual manera, la entidad afirmó que, con el apoyo de un equipo especializado de aeronaves no tripuladas, realizan sobrevuelos para identificar rutas de acceso y facilitar el ingreso de sus equipos a la zona de la emergencia”.

Para la atención de la emergencia fueron activados 20 bomberos, 1 máquina extintora,1 carrotanque, 4 camionetas de respuesta rápida y un equipo especializado en aeronaves no tripuladas

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