En las últimas horas de este lunes, 17 de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje en la red social X, confirmando la captura de varios miembros de organizaciones criminales en el país.

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El mandatario publicó algunas imágenes de las capturas y aseguró que miembros activos de las organizaciones criminales como el Grupo Armado Organizado residual y el Frente Oliver Sinisterra fueron detenidos en flagrancia.

“Cinco integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron capturados en flagrancia, y se incautaron explosivos, armas, granadas y munición”, dijo el mandatario colombiano.

Cinco integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron capturados en flagrancia, y se incautaron explosivos, armas, granadas y munición.



En Cauca, fueron capturados cuatro integrantes del GAO-r Carlos Patiño con fusiles, un lanzagranadas, pistolas, granadas y munición.



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“En Cauca, fueron capturados cuatro integrantes del GAO-r Carlos Patiño con fusiles, un lanzagranadas, pistolas, granadas y munición”, escribió el jefe de Estado.

“En Antioquia, tras combate contra el GAO-r Estructura 36, fue sometida a la justicia alias La Mona y se incautó una fábrica artesanal de explosivos, un fusil AK-47 y 952 cartuchos”, dijo Abelardo De La Espriella.

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El presidente concluyó el mensaje asegurando que “en la Patria Milagro el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo”.

El pasado 8 de agosto, las autoridades anunciaron que al menos seis integrantes de grupos ilegales murieron en los primeros combates militares del nuevo gobierno de Colombia.

Alias El Ruso, el hombre de confianza de Iván Mordisco que cayó en una operación militar en Meta Foto: Tomado de internet

De La Espriella inició su mandato con la promesa de combatir con mano de hierro a los grupos criminales que lucran del narcotráfico en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década.

Las ofensivas se dieron en dos puntos de Colombia.

En una zona rural amazónica del departamento del Meta, el ejército mató a cuatro delincuentes de una estructura disidente de las Farc liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia que se apartó del histórico acuerdo de paz de 2016.

“Se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Ruso o Alemán”, principal cabecilla en esa zona, dijo De la Espriella rodeado de militares y policías en una declaración en video la noche del domingo.

Las Fuerzas Militares también abatieron en una zona remota del departamento de Antioquia a dos integrantes del Clan del Golfo, el principal cartel narcotraficante del país, anunció el presidente.

"En la era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos", manifestó el presidente Abelardo De La Espriella al pronunciarse sobre el traslado de 117 capos que negociaban la paz total con Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/F9DWLCX4Zi — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026

Estas primeras maniobras militares son “un mensaje claro y contundente para todos los bandidos”, afirmó el mandatario. “No hay lugar en el que se puedan esconder”, advirtió.

A las operaciones se sumaron el fin de semana varias asonadas guerrilleras en distintos puntos del país.

En una región cocalera del departamento del Cauca , se registraron enfrentamientos entre el ejército y rebeldes de Mordisco, sin que se informaran víctimas.

Abelardo De La Espriella inició su cuatrienio con varios operativos militares. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana /AFP

De la Espriella, que reemplazó en el poder a Gustavo Petro, ha prometido interrumpir las negociaciones de paz de su antecesor con los grupos armados e intensificar los bombardeos y operaciones militares con apoyo de Israel y Estados Unidos