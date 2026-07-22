Terror en vía de acceso a Bogotá: Policía dio golpe a banda que robó y secuestró a una familia en su propio carro

Las autoridades siguen haciendo frente a la delincuencia. En las últimas horas, la Policía propinó un duro golpe a una banda que pinchaba carros para hurtarlos en los accesos a Bogotá.

De acuerdo con el teniente coronel Darío Montenegro, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número dos, uniformados de la Estación de Policía de Usme lograron la captura de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, señalados de participar en un presunto caso de secuestro y hurto.

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“Los hechos se registraron en los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, donde, durante actividades de patrullaje, los uniformados identificaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia policial”, relató el coronel Montenegro.

Pinchaban las llantas de sus víctimas para luego secuestrarlas y hurtarles el vehículo.



Así se les acabó la fechoría a tres presuntos integrantes de una banda dedicada a esta modalidad delictiva. Las víctimas fueron rescatadas y la camioneta recuperada en #Usme pic.twitter.com/tMolQNfXW2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 22, 2026

El oficial de la Policía indicó que, mediante la información suministrada por la Central de Radio, se conoció que, horas antes, varias personas habían solicitado ayuda para cambiar una llanta pinchada de su vehículo en el municipio de Chipaque, en el límite entre Cundinamarca y Bogotá.

Sin embargo, la familia fue posteriormente agredida y secuestrada dentro de su propio vehículo.

“En ese momento, tres hombres que se movilizaban en motocicletas las habrían retenido en contra de su voluntad dentro del mismo automotor, las golpearon, las secuestraron y posteriormente huyeron del lugar. De acuerdo con la información recopilada, los presuntos responsables les hurtaron sus pertenencias, incluidos sus teléfonos celulares, y posteriormente habrían utilizado estos dispositivos para comunicarse con los familiares de las víctimas y exigirles dinero a cambio de su supuesta liberación”, agregó el oficial Montenegro.

Tras las labores de las autoridades, la familia fue ubicada y rescatada luego de ser abandonada en el sector de El Boquerón.

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Ya en libertad, los integrantes de esta familia confirmaron que estuvieron secuestrados y que les habían robado varias pertenencias. Entre lo hurtado, la camioneta que finalmente fue recuperada.

“Las víctimas reconocieron a los tres ciudadanos inicialmente interceptados por los uniformados como los presuntos responsables de los hechos, motivo por el cual se materializó su captura. Posteriormente, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de secuestro y hurto. Durante el procedimiento fue recuperada una camioneta y fueron inmovilizadas dos motocicletas en las que se movilizaban los capturados”, concluyó el oficial de la Policía.