Elecciones presidenciales 2026: Colombia elige entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda

Colombia elige este 21 de junio de 2026 al próximo presidente de los colombianos. Entre el abogado Abelardo de la Espriella o el senador Iván Cepeda Castro está el próximo jefe de Estado, que gobernará del 7 de agosto de 2026 al 7 de agosto de 2030. En SEMANA, la cobertura especial con motivo de este segunda vuelta electoral definitiva: transmisiones, reportajes, artículos y el minuto a minuto sobre la definición del rumbo que tomará el país durante los próximos cuatro años.