El extraño operativo que sacó casi 3.000 llantas de las calles de Bucaramanga, en plena jornada electoral

Mientras miles de ciudadanos acudían a las urnas en Bucaramanga, las autoridades adelantaban un operativo poco habitual: retirar cerca de 3.000 llantas que habían sido abandonadas en diferentes espacios públicos de la ciudad.

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Autoridades retiraron miles de llantas abandonadas

La escena llamó la atención por la cantidad de elementos acumulados y por el momento en que ocurrió. En medio de una jornada electoral, la presencia de estos neumáticos llevó a activar una intervención preventiva para evitar posibles situaciones que afectaran la tranquilidad de la ciudad.

Aunque las llantas permanecían en espacios públicos, hasta el momento las autoridades no han confirmado quién las dejó allí. Tampoco se ha establecido una relación directa entre estos elementos y alguna posible alteración del orden público.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Frattali, explicó que la decisión de retirarlas respondió a una medida preventiva. La acción se desarrolló teniendo en cuenta el contexto de la jornada y la necesidad de mantener despejadas las zonas de la ciudad.

El operativo fue coordinado entre la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía Nacional, la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y equipos encargados del control del espacio público.

Según la información entregada por las autoridades, las llantas fueron retiradas de distintos puntos de la capital santandereana. Aunque la cantidad de neumáticos generó inquietud por el contexto electoral, las autoridades no han confirmado quién los dejó en esos lugares. Tampoco han establecido una relación directa con algún plan para alterar el orden público.

La administración municipal indicó que la decisión de recogerlos respondió a una medida preventiva, con el objetivo de mantener despejadas las zonas públicas y reducir cualquier factor de riesgo durante la jornada democrática.

🚨 La Alcaldía de Bucaramanga alertó sobre la aparición inusual de llantas abandonadas en distintos espacios públicos estratégicos de la ciudad, situación que ha generado inquietud entre las autoridades.



🛞 En articulación con la Policía Nacional, la EMAB y personal de espacio… pic.twitter.com/l72BgagpMG — Vanguardia (@vanguardiacom) June 21, 2026

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades, que buscan determinar cómo llegaron estos elementos a diferentes sectores de la ciudad y si existe alguna explicación para la acumulación de esta cantidad de llantas.

Por ahora, el mensaje oficial es de prudencia. Aunque la aparición de los neumáticos generó una reacción inmediata, no existe información confirmada que permita atribuirles una intención específica.

La jornada electoral en Bucaramanga continuó bajo los dispositivos de seguridad establecidos. Mientras tanto, avanzaban las labores de limpieza y recuperación del espacio público. Mientras continúan las verificaciones para establecer el origen de los neumáticos, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para reportar situaciones que puedan afectar el espacio público o la tranquilidad durante las jornadas electorales.