¿Hasta qué hora se puede votar en las elecciones presidenciales este domingo 21 de junio?

Este domingo 21 de junio, millones de colombianos han asistido a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que definirán quién gobernará el país durante el período 2026-2030.

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La jornada electoral se desarrolla en todo el territorio nacional bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los votantes podrán asistir hasta las 4 de la tarde. Foto: Sebastián Castillo

Las mesas de votación han estado habilitadas desde las 8:00 a. m. y permanecerán abiertas hasta las 4:00 p. m. Ese es el horario oficial establecido para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en los diferentes puestos de votación del país.

Las autoridades electorales han recomendado a los votantes acudir con anticipación para evitar congestiones, largas filas o inconvenientes de última hora.

Quienes lleguen después de las 4:00 p. m. no podrán sufragar, ya que una vez cumplido el horario de cierre comienza el proceso de conteo de votos en cada mesa.

Para participar en esta jornada es indispensable presentar la cédula de ciudadanía, ya sea en formato físico o digital. No se aceptan otros documentos de identificación como pasaporte, libreta militar o contraseñas de trámite.

Segunda vuelta presidencial. Foto: Sebastián Castillo

Según el censo electoral, más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar tanto dentro del país como en el exterior.

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En el caso de los connacionales residentes fuera de Colombia, la jornada electoral se ha desarrollado entre el 15 y el 21 de junio en consulados y sedes autorizadas, también con horarios establecidos por las autoridades electorales.

Tras el cierre de las urnas a las 4:00 p. m., la Registraduría iniciará el preconteo de votos. Las autoridades han señalado que durante la noche podrían conocerse resultados suficientemente concluyentes para identificar al próximo presidente de la República.