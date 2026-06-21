El mensaje de Petro a pocas horas de que se cierren las urnas: “Invito a todas y todos”

A pocas horas de que en Colombia se cierren las urnas para dar a conocer al próximo presidente entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a través de X a los testigos electorales.

“Invito a todas y todos los testigos que se inscribieron a reclamar su credencial y hacerse presentes en las mesas. Debieron contar el número de votantes para correlacionarlos con la cantidad de tarjetones que se presenten en la mesa marcados. Cualquier desacuerdo entre votantes de la mesa real y total de tarjetones marcados debe impugnar la mesa. Este es el link para bajar la credencial”, empezó diciendo Petro en X.

Gustavo Petro habló sobre situación que vivió uno de sus hijos al votar y realizó pedido: “Vigilancia”

A final de su escrito, el jefe de Estado, quien ha venido poniendo un manto de duda sobre los resultados electorales, pidió que se cuiden los votos.

“Pilas, de ustedes depende el cuidado del voto. A los testigos electorales a quienes no les haya llegado la credencial, pueden descargarla, con su número de cédula, en este link: https://actoreselectoralespresidencia.cne.gov.co/testigos-en-linea. Presentarse inmediatamente a la mesa de votación asignada con la credencial y la cédula. Es indispensable cuidar la votación, TOMAR LA FOTO AL E-14 Y ENVIARLA”, concluyó.