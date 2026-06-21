Gustavo Petro habló sobre situación que vivió uno de sus hijos al votar y realizó pedido: “Vigilancia”

El presidente Gustavo Petro afirmó este domingo, 21 de junio, que Andrés, uno de sus hijos que vive en el exterior, acudió a votar, pero al llegar a su mesa descubrió que alguien ya había sufragado por él.

A través de X, el mandatario afirmó que a su hijo le permitieron finalmente votar; sin embargo, señaló que el cónsul “le dijo que eso estaba sucediendo mucho”, por lo que pidió mayor “vigilancia” de los testigos.

“Mi hijo Andrés Petro, que vive en el exterior, se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él. Le permitieron votar, pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior”, escribió el mandatario.

En respuesta a la afirmación de Petro, la Registraduría afirmó también en X que “en el exterior los jurados son directamente designados por los cónsules”.