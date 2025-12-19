Alerta por tormentas en el norte de California para Navidad: ¿hasta cuándo dejará de llover?

Se anticipan fuertes lluvias para el Área de la Bahía, lo que genera preocupación ante la posibilidad de inundaciones. Las precipitaciones comenzarían desde el fin de semana previo a la Navidad, a partir del domingo 21 de diciembre de 2025.

Para las personas que planean viajar a California, autoridades meteorológicas federales advirtieron sobre la posibilidad de retrasos en los vuelos debido a las condiciones climáticas previstas. De hecho, en algunas zonas existe riesgo de inundaciones.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa la posibilidad de nevadas en algunos sectores de California durante el domingo 21 de diciembre y a lo largo de la semana festiva. Además, se proyecta que un “río atmosférico” impacte la región entre el 23 y el 25 de diciembre.

Expertos anticipan jornadas complicadas para visitantes y residentes del norte de California, que involucran ciudades como San Francisco, Oakland y San José. Asimismo, zonas cercanas como Los Ángeles, Santa Rosa y Sacramento podrían registrar lluvias intensas, dentro del patrón de tormentas previsto.

¿Cuándo inicia y cuándo terminan las lluvias en el Área de la Bahía?

Tras estas alertas, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) colocará áreas de la bahía de San Francisco en vigilancia ante la posibilidad de inundaciones. Se espera que las lluvias moderadas comiencen desde el viernes 19 de diciembre.

Durante el domingo 21 de diciembre podrían presentarse tormentas eléctricas en horas de la mañana. No obstante, estas condiciones climáticas afectarían al Área de la Bahía por aproximadamente una semana, hasta el 27 de diciembre de 2025.

Los días en los que podrían registrarse los mayores picos de impacto climático serían el martes, miércoles y jueves, 25 de diciembre. Sin embargo, para el sábado 20 y el domingo 21 se anticipa un nivel 2 en la escala de impacto, lo que implica la posibilidad de algunos cortes de energía, aunque sin consecuencias de extrema gravedad. La escala comienza en el nivel 1 y aumenta progresivamente en número y severidad.

Condiciones climáticas en el Área de la Bahía durante la semana de Navidad

El patrón de tormentas se mantendrá a lo largo de la semana y podría estar acompañado de fuertes vientos y nevadas intensas, incluso durante la noche del 24 de diciembre y el 25, día de Navidad.

Los pronósticos meteorológicos prevén una disminución de las alertas a partir del viernes 26 de diciembre. No obstante, aunque durante el fin de semana previo al Año Nuevo no se anticipan tormentas de la misma intensidad que en los días anteriores, las condiciones climáticas seguirán siendo monitoreadas.

Para el miércoles 31 de diciembre, las previsiones resultan más tranquilizadoras, ya que para esa fecha habría cesado la alerta por tormentas en el Área de la Bahía.