Tormenta golpea California con riesgo extremo de inundaciones y deslizamientos: autoridades emiten evacuaciones

Este sábado, 15 de noviembre, se evidencia una fuerte tormenta en el estado de California, en Estados Unidos, que podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de escombros en varias regiones del estado.

De acuerdo con los servicios meteorológicos del país, la primera tormenta tuvo lugar cerca de las 11 de la mañana de este sábado. La segunda ronda de lluvias fuertes empezó desde las 4 de la tarde.

“Se ha emitido una orden de evacuación para determinadas propiedades vulnerables dentro de las zonas afectadas por los incendios, desde las 8:00 p. m. de esta noche (del viernes 14 de noviembre) hasta las 8:00 a. m. del domingo”, informó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bas, por medio de la red social X.

An Evacuation Order has been issued for select vulnerable properties within burn scar areas beginning at 8:00 PM tonight through 8:00 AM Sunday.



LAPD is contacting residents at those impacted properties.



All Angelenos are encouraged to stay safe on the roads during this period… — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 14, 2025

“El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) se está poniendo en contacto con los residentes de las propiedades afectadas”, amplió.

Además, instó a los residentes de la ciudad a que “extremen las precauciones en las carreteras durante este período de lluvias”.

Las autoridades evacuaron algunas zonas de los Ángeles. | Foto: Tomada de ABC News

“¡ATENCIÓN! Se avecinan fuertes lluvias a partir de la próxima hora, con un riesgo creciente de inundaciones peligrosas, especialmente en el condado de Los Ángeles”, publicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) con sede en Los Ángeles, en su perfil de X.

“Si se acerca a una carretera inundada, dé la vuelta y siga las instrucciones de las autoridades locales sobre las medidas que deba tomar”, agregó.

Los avisos de posibles inundaciones fueron enviados a las ciudades: Los Ángeles, Santa Bárbara, Riverside y San Diego. En las dos primeras hay mayor riesgo de catástrofes provocadas por las lluvias que superan la pulgada por hora.

Las alertas se mantienen hasta el sábado en horas de la noche.

Las inundaciones podrían afectar principalmente a Los ángeles y Santa Bárbara. | Foto: Getty Images

Las autoridades han informado que las regiones donde hubo incendios en California, hace meses, son las más propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra, pese a que todo el territorio del estado mencionado suele enfrentar este tipo de condiciones climáticas.

Se esperan las fuertes lluvias hasta la noche del sábado, 15 de noviembre. | Foto: Tomada de ABC News

Los pronósticos del clima indican que la mayor concentración de lluvia se puede presentar en las montañas de Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles, donde en lo corrido de este mes se ha reportado lluvias de hasta dos centímetros.

Las agencias del clima señalan que las intensas lluvias en el estado cesarán en la noche de este sábado, sin embargo, el mal clima persistirá durante toda la semana.