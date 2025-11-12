Un “río atmosférico” golpeará EE. UU.: alertan lluvias históricas e inundaciones en esta ciudad

El invierno ya llegó a Estados Unidos y, para este año, la temporada más fría parece que afectará considerablemente a los ciudadanos, pues los servicios de meteorología del país aseguran que se trata del invierno más fuerte registrado en años recientes.

La ciudad de Los Ángeles podría evidenciar fuertes lluvias —equivalentes a cantidad de todo un mes— en tan solo tres días a final de esta semana, debido a la presencia de un río atmosférico que se acerca al estado de California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anunció que el clima podría provocar inundaciones en varias partes de la ciudad, especialmente en las zonas donde hubo incendios meses atrás, de acuerdo con las consideraciones del meteorólogo del NWS Bob Oravec, que fueron recopiladas por Newsweek.

Las lluvias se presentarían el viernes y sábado de esta semana. | Foto: 123rf

El servicio meteorológico de Estados Unidos pronosticó que los días con más lluvia en el área metropolitana del estado serán el próximo viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. También determinó que los Ángeles puede recibir hasta 33 mm de lluvia.

En promedio, la capital de California registra hasta 38 mm de lluvia durante un mes.

Un río atmosférico es una “región larga y estrecha en la atmósfera, como ríos en el cielo, que transporta la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos”, explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en su página web.

Los ríos atmosféricos son comunes en California durante el invierno. | Foto: Getty Images

Este fenómeno del clima se caracteriza por fuertes lluvias y nevadas, además de intensos vientos.

De acuerdo con los detalles de la agencia atmosférica, estos ríos son más comunes en la costa oeste del país norteamericano, en especial durante la época de invierno. A pesar de que las lluvias son beneficiosas para las regiones secas por el verano, también pueden causar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra.

El fenómeno puede provocar fuertes inundaciones. | Foto: Getty Images

Oravec especificó al medio mencionado que los ríos atmosféricos son bastante comunes en California, pero que este año se están registrando para noviembre, cuando en el pasado únicamente se habían presentado entre diciembre y febrero, que son los meses más fríos.

“Se pronostica un aumento drástico en las precipitaciones, alcanzando entre 1.5 y 3 pulgadas en el sur de California este fin de semana, lo que pondría fin a la temporada de incendios en toda la región”, aseveró Colin McCarthy —cazador de tormentas en el país— en su perfil de X.