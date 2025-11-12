Suscribirse

Estados Unidos

Auroras boreales en Estados Unidos: hora y lugares donde podrá admirar el fenómeno del año. Ya se han reportado impactantes imágenes

Las auroras boreales se han visto en varias latitudes debido a una tormenta geomagnética G4.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 3:16 p. m.
x
Miles de personas en EE. UU. reportaron los cielos iluminados con potentes colores. | Foto: Red social X: API

Un fenómeno natural a causa de tormentas geomagnéticas causadas por llamaradas solares, generaron impactantes auroras boreales de fácil visualización en múltiples latitudes de Estados Unidos, incluso en zonas donde no están probable encontrarlas.

Contexto: ¿Auroras boreales en la noche? Cuándo llega la tormenta geomagnética a Estados Unidos

Miles de usuarios en redes sociales reportaron la observación de potentes auroras de color rojo, verde y púrpura que iluminaron el cielo nocturno, que estaba particularmente despejado después de nevadas importantes en la mitad del país hacia la Costa Oeste.

En un auténtico espectáculo, se pudieron observar cortinas luminosas en su máxima expresión en casi todo el norte de EE. UU., y también en estados sureños como Texas, Alabama, Georgia e incluso Florida.

Si bien el paisaje destaca por su belleza natural, el fenómeno puede tener consecuencias negativas en varios aspectos de la tierra, aunque no tenga peligro para la salud humana.

Las zonas donde mejor se verán las auroras boreales el miércoles 12 de noviembre

CNN reporta que las zonas desde las Dakotas hasta el norte y centro de Minnesota, Wisconsin y Michigan podrían tener las mejores probabilidades de disfrutar de cielos despejados esta noche.

Sin embargo, la visibilidad podría verse afectada por las nubes en el noroeste, Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York.

Las horas donde podrá ver el fenómeno natural será entre las 18:00 p. m. hasta las 06:00 a. m. del siguiente día, según la NASA y la NOAA.

Tormenta geomagnética G4

El Centro de Predicción del Clima Espacial emitió una alerta de tormenta geomagnética G4, de intensidad severa, para este miércoles, uno de los más altos en la escala que llega hasta nivel 5.

Así bien, esta ‘segunda tanda’ podría ser más potente, los datos actuales sugieren que esta eyección de masa coronal (EMC) llegará el miércoles, aunque se desconoce la hora exacta. Los modelos de la NOAA y la NASA indican que impactará alrededor del mediodía.

No está claro si la tormenta geomagnética asociada se extenderá hasta la noche (hora del este), indica el científico atmosférico de Harvard, Matthew Capucci.

La llamarada más intensa fue la X5, lanzada el martes por la mañana, y está asociada a una eyección de masa coronal (CME), más fuerte y rápida que las anteriores, que aún no ha impactado la Tierra. Se desplazaba a casi 1600 kilómetros por segundo, aseguró Capucci en redes sociales.

Así bien, es muy probable que los cielos se vuelvan a tornar con auroras boreales en Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de Europa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

2. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

3. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

4. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

5. Capturan a alias Jeifri, ladrón serial de computadoras de vehículos en Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

auroras borealesEstados Unidos

Noticias Destacadas

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.

Estados Unidos cancela su sistema gratuito de impuestos: el IRS cierra ‘Direct File’ y deja a millones sin opción para 2026

Redacción Mundo
x

Auroras boreales en Estados Unidos: hora y lugares donde podrá admirar el fenómeno del año. Ya se han reportado impactantes imágenes

Redacción Mundo
Ignorar una multa de tránsito puede derivar en la suspensión de la licencia y el aumento del costo del seguro

Multas de tránsito en Estados Unidos: ¿cuándo prescriben y qué ocurre si no las paga?

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.