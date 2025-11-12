Auroras boreales en Estados Unidos: hora y lugares donde podrá admirar el fenómeno del año. Ya se han reportado impactantes imágenes

Un fenómeno natural a causa de tormentas geomagnéticas causadas por llamaradas solares, generaron impactantes auroras boreales de fácil visualización en múltiples latitudes de Estados Unidos, incluso en zonas donde no están probable encontrarlas.

Miles de usuarios en redes sociales reportaron la observación de potentes auroras de color rojo, verde y púrpura que iluminaron el cielo nocturno, que estaba particularmente despejado después de nevadas importantes en la mitad del país hacia la Costa Oeste.

En un auténtico espectáculo, se pudieron observar cortinas luminosas en su máxima expresión en casi todo el norte de EE. UU., y también en estados sureños como Texas, Alabama, Georgia e incluso Florida.

Si bien el paisaje destaca por su belleza natural, el fenómeno puede tener consecuencias negativas en varios aspectos de la tierra, aunque no tenga peligro para la salud humana.

Las zonas donde mejor se verán las auroras boreales el miércoles 12 de noviembre

CNN reporta que las zonas desde las Dakotas hasta el norte y centro de Minnesota, Wisconsin y Michigan podrían tener las mejores probabilidades de disfrutar de cielos despejados esta noche.

🇺🇸 Meanwhile over Missouri



North America has never witnessed an Aurora like the one they saw last night ever before. Something’s changed. pic.twitter.com/h0iCBo63vJ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 12, 2025

Sin embargo, la visibilidad podría verse afectada por las nubes en el noroeste, Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York.

Las horas donde podrá ver el fenómeno natural será entre las 18:00 p. m. hasta las 06:00 a. m. del siguiente día, según la NASA y la NOAA.

Tormenta geomagnética G4

El Centro de Predicción del Clima Espacial emitió una alerta de tormenta geomagnética G4, de intensidad severa, para este miércoles, uno de los más altos en la escala que llega hasta nivel 5.

We'll be remembering this one for awhile... pic.twitter.com/rONjXMdtae — Gabe KellerWX (@GKellerwx) November 12, 2025

Así bien, esta ‘segunda tanda’ podría ser más potente, los datos actuales sugieren que esta eyección de masa coronal (EMC) llegará el miércoles, aunque se desconoce la hora exacta. Los modelos de la NOAA y la NASA indican que impactará alrededor del mediodía.

No está claro si la tormenta geomagnética asociada se extenderá hasta la noche (hora del este), indica el científico atmosférico de Harvard, Matthew Capucci.

La llamarada más intensa fue la X5, lanzada el martes por la mañana, y está asociada a una eyección de masa coronal (CME), más fuerte y rápida que las anteriores, que aún no ha impactado la Tierra. Se desplazaba a casi 1600 kilómetros por segundo, aseguró Capucci en redes sociales.