Alerta invernal en EE. UU.: 13 estados y más de 90 millones de personas estarán con temperaturas bajo cero, nieve y fuertes vientos

Pueden caer más de 15 centímetros de nieve en decenas de ciudades y condados.

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 8:30 p. m.
Estados Unidos atraviesa una fuerte ola de frío que ha causado las primeras nevadas del temporada. | Foto: Red Social X:API

Una fuerte ola de frío polar ártico está azotando a gran parte de Estados Unidos, causando temperaturas bajo cero, nevadas, tormentas y condiciones complejas para la movilidad de millones de personas.

Contexto: Poderoso frente de frío impacta Chicago: videos muestran las potentes nevadas en la ciudad. ¿Cuánta nieve caerá?

Las temperaturas podrían disminuir hasta los -6° C o incluso más, ya que según el NWS (Servició Meteorológico Nacional), una masa de aire frío proveniente del vórtice polar canadiense va avanzando hacia el sur de EE. UU., llegando incluso a estado como Florida.

Además, se podría presentar hasta 35 centímetros de nieve, aumentando el riesgo de emergencias por el clima gélido.

Las zonas más afectadas por el viento de frío helado

En Illinois, Indiana y Wisconsin, estados que tienen varias ciudades alrededor de los Grandes Lagos en el Medio Oeste, amanecieron el lunes 10 de noviembre con fuertes nevadas, siendo Chicago la más afectada a orillas del lago Míchigan.

El condado de Benton, Iroquois, Ford, Jasper y Newton, Kankakee, Bulton, Pulaski, Elkhart, Northern Kosciusko, Cass, Grant, Miami, Wabash, Sanilac, Macomb y St. Clair podrían experimentar nevadas por efecto lacustre, con acumulaciones de hasta 20 cm en las zonas más afectadas. Además, los vientos estarían alrededor de los 48 Km/h.

Temperaturas mínimas históricas para la época se podrían presentar entre lunes y el martes 11 de noviembre en irmingham, Alabama; Tupelo, Mississippi; y en las ciudades de Knoxville, Memphis y Nashville, en Tennessee.

En Nueva Inglaterra y al norte y oeste del estado de Nueva York se esperan hasta 15 centímetros de nieve en el condado de Chautauqua y hasta de 12 cm en Niagara y Orleans.

Georgia Missisipi, Carolina del Norte, Texas y Virginia Occidental también han emitido alertas. Se incluyen ciudades como Atlanta, Dallas, Charlotte, Nueva Orleans Jacksonville y Oklahoma City.

Florida también tendrá un particular bajón en el termómetro. Si bien no habrá nieve, en algunas zonas las temperaturas estarán cercanas a los 0°C, algo inusual en el estado.

Precauciones que deben tener los ciudadanos

Los estados en cuestión suelen activar protocolos establecidos para enfrentar climas invernales, aunque todavía el otoño hace presencia en el país.

Vehículos especializados y organismos de emergencia estarán atentas a la presencia de nieve en las carreteras.

Contexto: Nieve, viento helado y temperaturas bajas: decenas de estados y millones de personas vivirán clima decembrino este fin de semana

Los conductores deben tener precaución por condiciones adversas en las vías.

Además, los ciudadanos deben procurar ponerse ropa adecuada para el frío. En varias zonas hay albergues disponibles para personas que no cuentan con vivienda.

