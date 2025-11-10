Alerta invernal en EE. UU.: 13 estados y más de 90 millones de personas estarán con temperaturas bajo cero, nieve y fuertes vientos

Una fuerte ola de frío polar ártico está azotando a gran parte de Estados Unidos, causando temperaturas bajo cero, nevadas, tormentas y condiciones complejas para la movilidad de millones de personas.

Las temperaturas podrían disminuir hasta los -6° C o incluso más, ya que según el NWS (Servició Meteorológico Nacional), una masa de aire frío proveniente del vórtice polar canadiense va avanzando hacia el sur de EE. UU., llegando incluso a estado como Florida.

The atmospheric rarity of this cold anomaly is off the scale to be practically impossible from Nov 9-11th.



Middle atmosphere temperatures of < -40°C extending from Great Lakes into Kentucky may be the most extreme weather event we've seen in 100s of years.



No doubt about cause. pic.twitter.com/sITZ11slG3 — Ryan Maue (@RyanMaue) November 9, 2025

Además, se podría presentar hasta 35 centímetros de nieve, aumentando el riesgo de emergencias por el clima gélido.

Las zonas más afectadas por el viento de frío helado

En Illinois, Indiana y Wisconsin, estados que tienen varias ciudades alrededor de los Grandes Lagos en el Medio Oeste, amanecieron el lunes 10 de noviembre con fuertes nevadas, siendo Chicago la más afectada a orillas del lago Míchigan.

Intense snowfall is making travel difficult in Gary, Indiana, US 🇺🇸 (10.11.2025) pic.twitter.com/IMNA9i8XAf — Disaster News (@Top_Disaster) November 10, 2025

El condado de Benton, Iroquois, Ford, Jasper y Newton, Kankakee, Bulton, Pulaski, Elkhart, Northern Kosciusko, Cass, Grant, Miami, Wabash, Sanilac, Macomb y St. Clair podrían experimentar nevadas por efecto lacustre, con acumulaciones de hasta 20 cm en las zonas más afectadas. Además, los vientos estarían alrededor de los 48 Km/h.

Temperaturas mínimas históricas para la época se podrían presentar entre lunes y el martes 11 de noviembre en irmingham, Alabama; Tupelo, Mississippi; y en las ciudades de Knoxville, Memphis y Nashville, en Tennessee.

Heavy snowfall in Racine, Wisconsin, USA 🇺🇸 (10.11.2025) pic.twitter.com/2sAZjyO0aU — Disaster News (@Top_Disaster) November 10, 2025

En Nueva Inglaterra y al norte y oeste del estado de Nueva York se esperan hasta 15 centímetros de nieve en el condado de Chautauqua y hasta de 12 cm en Niagara y Orleans.

Georgia Missisipi, Carolina del Norte, Texas y Virginia Occidental también han emitido alertas. Se incluyen ciudades como Atlanta, Dallas, Charlotte, Nueva Orleans Jacksonville y Oklahoma City.

Florida también tendrá un particular bajón en el termómetro. Si bien no habrá nieve, en algunas zonas las temperaturas estarán cercanas a los 0°C, algo inusual en el estado.

Precauciones que deben tener los ciudadanos

Los estados en cuestión suelen activar protocolos establecidos para enfrentar climas invernales, aunque todavía el otoño hace presencia en el país.

Hello North Carolina mountains! Snow has dropped down to about 3,000FT. I just took this video on 421 coming in Boone! #ncwx pic.twitter.com/lIVOyaN6gJ — Ethan Clark wx (@EthanClarkWX) November 10, 2025

Vehículos especializados y organismos de emergencia estarán atentas a la presencia de nieve en las carreteras.

Los conductores deben tener precaución por condiciones adversas en las vías.