Estados Unidos

Florida experimentará un frente de frío inédito con temperaturas bajo cero. Además, podrían caer iguanas de los árboles: esta es la razón

Un viento de frío proveniente de Canadá afectará gran parte de la Costa Este de EE. UU.

Redacción Mundo
7 de noviembre de 2025, 8:16 p. m.
Un frente de frío impactará el estado de Florida. | Foto: Getty Images

Un frente de frío está próximo a impactar Florida, EE. UU., lo que podría causar temperaturas bajo cero que son inusuales en esta época del año y se han registrado pocas veces en los registros históricos del estado.

Contexto: Nieve, viento helado y temperaturas bajas: decenas de estados y millones de personas vivirán clima decembrino este fin de semana

Una masa de aire ártico que se desplaza hacia el sur a través del Medio Oeste provocará la formación de una zona de baja presión frente a la costa del Atlántico Medio a principios de la semana entrante, indican las agencias meteorológicas.

“De origen canadiense, una masa de aire continental se desplazará durante el fin de semana hacia el sur y llegará a Florida este lunes”, mencionó Javier Serrano, meteorólogo de Noticias 23 Miami.

Esto impulsará el aire frío, permitiendo que el frente avance con fuerza por el sur de la Florida.

¿En cuánto estarán las temperaturas?

Según el NWS (Servicio Meteorológico Nacional, por sus siglas en inglés), Tallahassee tendrá una sensación térmica de -6°C. Un clima al que no están acostumbrados los habitantes de un estado que se caracteriza por no recibir tanto frío en otoño e invierno.

En Tampa se estima una mínima de 6°C, propio de ciudades más frías del norte de la Costa Este, que se daría en lunes 10 de noviembre en horas de la noche.

Contexto: La ‘migración Mamdani’: ricos neoyorquinos huyen a Florida ante el miedo a nuevos impuestos

Por su parte, en Orlando la situación no cambiará. La mínima podría oscilar alrededor de los 4°C. Miami, la ciudad más importante de Florida, tendría el termómetro hacia los 11°C en horas de la noche.

Igualmente, se reporta la presencia de vientos y algunas tormentas que se sumarían a la presencia del frío.

Algunos reptiles podrían caer al suelo

Las iguanas, un animal predominante en los árboles y plantas de Florida, podrían caer al suelo de forma repentina.

Esto se debe a que los reptiles son de sangre fría, por lo que cuando hay bajas temperaturas las afecta.

Cuando este clima entra en su organismo, sufren un tipo de letargo donde sus músculos se ralentizan, lo que impide que se puedan agarrar a las ramas y caigan al suelo.

Cabe aclarar que esto no implica que hayan muerto y se pueden estabilizar, aunque no están exentas de sufrir lesiones en la caída.

