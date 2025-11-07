Un frente de frío está próximo a impactar Florida, EE. UU., lo que podría causar temperaturas bajo cero que son inusuales en esta época del año y se han registrado pocas veces en los registros históricos del estado.

Una masa de aire ártico que se desplaza hacia el sur a través del Medio Oeste provocará la formación de una zona de baja presión frente a la costa del Atlántico Medio a principios de la semana entrante, indican las agencias meteorológicas.

A strong cold front will bring significantly below-average temperatures to the eastern United States at the turn of the week. In some areas, the deviation from normal will exceed 10 °C (see image below). 🥶🧐 Record-low temperatures for early November may be broken. Such low… pic.twitter.com/DB8svGXs72 — Ventusky (@Ventuskycom) November 6, 2025

“De origen canadiense, una masa de aire continental se desplazará durante el fin de semana hacia el sur y llegará a Florida este lunes”, mencionó Javier Serrano, meteorólogo de Noticias 23 Miami.

Esto impulsará el aire frío, permitiendo que el frente avance con fuerza por el sur de la Florida.

¿En cuánto estarán las temperaturas?

Según el NWS (Servicio Meteorológico Nacional, por sus siglas en inglés), Tallahassee tendrá una sensación térmica de -6°C. Un clima al que no están acostumbrados los habitantes de un estado que se caracteriza por no recibir tanto frío en otoño e invierno.

What’s driving the upcoming record breaking cold snap?? It’s widespread warmth (up-to 30F above normal) and intense blocking in the Arctic/ Greenland/N Canada.

That is squeezing out the (tropospheric) Cold Polar Vortex and forcing it south deep into the US. While it may be… pic.twitter.com/sw2yLFLP0B — Jeff Berardelli (@WeatherProf) November 6, 2025

En Tampa se estima una mínima de 6°C, propio de ciudades más frías del norte de la Costa Este, que se daría en lunes 10 de noviembre en horas de la noche.

Por su parte, en Orlando la situación no cambiará. La mínima podría oscilar alrededor de los 4°C. Miami, la ciudad más importante de Florida, tendría el termómetro hacia los 11°C en horas de la noche.

Igualmente, se reporta la presencia de vientos y algunas tormentas que se sumarían a la presencia del frío.

Algunos reptiles podrían caer al suelo

Las iguanas, un animal predominante en los árboles y plantas de Florida, podrían caer al suelo de forma repentina.

Only in Florida would falling iguanas be a real thing 😭 pic.twitter.com/tsLVEgHtis — iSTAN (@iSTAN100) November 7, 2025

Esto se debe a que los reptiles son de sangre fría, por lo que cuando hay bajas temperaturas las afecta.

Cuando este clima entra en su organismo, sufren un tipo de letargo donde sus músculos se ralentizan, lo que impide que se puedan agarrar a las ramas y caigan al suelo.