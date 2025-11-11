Estados Unidos
Revise el mapa de la nieve de Estados Unidos por la actual ola de frío: ¿hacia dónde se dirige la frente gélido?
En varias zonas de EE. UU. ha caído hasta 30 centímetros de nieve. Se han presentado temperaturas mínimas récord para la época.
Estados Unidos enfrenta actualmente una extensa ola de frío proveniente de un fenómeno polar del ártico canadiense, lo que ha causado bajas temperaturas, nevadas al borde de registros históricos y condiciones complejas para el transporte, con posible afectación para alrededor de 200 millones de personas.
La mitad del país hacia la costa oeste ha estado afectada por decenas de centímetros de nieve, en un breve, pero potente, periodo invernal en pleno otoño, algo inusual en la segunda semana de noviembre.
Bundle up tomorrow morning! Winterlike wind chills are expected across much of the Eastern U.S., including the Southeast and Gulf Coast. Several daily record lows are also forecast as temperatures dip into the 20s for most locations. 🥶 pic.twitter.com/mitWjVJQpM— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 10, 2025
En la mañana del martes 11 de noviembre, se reportó la llegada de algunas capas de nieve a Nueva York, que promedia 3 ° C con tendencia a disminuir temperaturas bajo cero, aunque eso depende del curso que tome el frente gélido que se iría camino al Caribe pasando por Florida en los próximos días.
Heavy snow over New York City, USA 🇺🇸pic.twitter.com/5mFIjjcvQS— Disaster News (@Top_Disaster) November 11, 2025
Grandes nevadas en los Grandes Lagos
Las zonas más afectadas han sido los estados ubicados cerca de los grandes lagos de agua dulce, como el de Michigan. Illinois, Indiana y Wisconsin registraron acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve, lo que impactó a importantes ciudades del Medio Oeste, entre ellas Chicago.
Las intensas nevadas se originaron por el llamado efecto lacustre, un fenómeno que ocurre cuando una masa de aire frío atraviesa grandes cuerpos de agua relativamente cálida, generando vapor que luego se congela y se convierte en nieve. Este mismo efecto podría presentarse también en zonas de Virginia Occidental, Carolina del Norte y Tennessee.
Record cold is greeting millions this morning, as temperatures have dropped below freezing as far south as Florida. Check out all the chilly details. 🥶 https://t.co/vKam6ssnCW pic.twitter.com/4jcR0EqHiS— The Weather Channel (@weatherchannel) November 11, 2025
Mapas con proyecciones climáticas indican que el frente helado continúa desplazándose hacia el sur, reduciendo su intensidad en varios estados del norte de la Costa Oeste. Sin embargo, la nieve y las bajas temperaturas persistirán hasta el miércoles. Además, se prevé que se rompan récords de temperaturas mínimas diarias en algunas zonas de Alabama, Misisipi, Georgia, las Carolinas y el sureste de Luisiana.
Recomendaciones y la llegada del frío a Florida
Las temperaturas han comenzado a descender en Florida, un estado que usualmente no registra climas tan fríos durante el invierno. Miles de personas podrían experimentar esta disminución del termómetro, aunque no se espera la presencia de nieve en el sur ni en las zonas cercanas al Golfo de México.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) instó a la población a extremar precauciones ante las vías cubiertas de nieve y a usar vestimenta adecuada para protegerse del frío. Además, decenas de ciudades han activado protocolos de emergencia y han habilitado albergues temporales.