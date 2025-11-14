La Costa Este de EE. UU. vivió uno de los climas más rudos del año, con bajas temperaturas y un frente de frío helado que causó condiciones meteorológicas adversas y alerta en varios estados por la hostilidad de la nieve en algunas zonas afectadas.

En pleno otoño y aportas de la época decembrina, las temperaturas ya se reportan bajas en Nueva York, una de las ciudades que más sufre los climas invernales por su cercanía con el Atlántico Norte, y la predominancia de frentes de frío polares que llegan hasta la zona.

Las agencias climáticas reportan que la máxima temperatura en la ciudad durante el fin de semana del 15 de noviembre será de 12° C, aunque es posible que la temperatura ambiente se sienta menor.

La vegetación se torna con un aspecto característico de la época. | Foto: Getty Images

Ahora bien, el frío aumentará desde las seis de la tarde, cuando ya el sol bajó y el termómetro descenderá desde los 9° C hasta 3° C, causando clima de helada, ya propia de la llegada de la temporada invernal en Norteamérica.

Por su parte, el tiempo seco será predominante, solo con un 36% de humedad y probabilidad de precipitaciones de un 10%, aunque la nubosidad estará latente.

Los árboles muestran sus colores de follaje de otoño cercanos al pico cuando una bandera estadounidense cuelga de un puente cubierto sobre el río Baker. | Foto: AP

Los rayos ultravioleta no tendrán mayor impacto en la piel, ya que tendrán niveles inferiores que no los hacen peligrosos para la salud humana.

La calidad del aire en Nueva York se reporta estable, por lo que los habitantes de la Gran Manzana podrán salir a la calle sin mayor repercusión en su sistema respiratorio.

Así bien, este tipo de clima ya obliga a portar la ropa adecuada para invierno, donde es recomendable el uso de prendas con características térmicas.