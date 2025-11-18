Suscribirse

Estados Unidos

Millones de personas podrían perder los beneficios de SNAP: ¿qué implica la nueva reforma?

Nuevas reglas laborales y reducción de exenciones amenazan la asistencia del programa SNAP, dejando a millones de estadounidenses en riesgo de inseguridad alimentaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 12:09 p. m.
Beneficiarios del programa SNAP en EE. UU. podrían perder sus ayudas debido a los nuevos requisitos laborales y la reducción de exenciones.
Beneficiarios del programa SNAP en EE. UU. podrían perder sus ayudas debido a los nuevos requisitos laborales y la reducción de exenciones. | Foto: Getty Images

En un momento crítico para la asistencia social en Estados Unidos, millones de beneficiarios de programa SNAP, conocido como cupones de alimentos, podrían crear excluidos debido a una reforma impulsada por una nueva ley.

Expertos advierten que esto podría dejar por fuera a los más vulnerables y aumentar la seguridad alimentaria en todo el país.

Contexto: Así volverán los pagos de SNAP en todo Estados Unidos: miles serán los beneficiados

¿En qué cambian las reglas?

Las modificaciones propuestas, orientadas a endurecer los requisitos laborales, han despertado alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos de las personas más vulnerables en Estados Unidos.

De acuerdo a lo que se registra en Newsweek, el cambio proviene de la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), una ley respaldada por legisladores republicanos, que ha introducido nuevas condiciones para acceder a SNAP.

Entre las modificaciones planteadas por la nueva ley, está el refuerzo de las normas para los ABAWD (Able-Bodied Adults Without Dependents) correspondiente a los adultos sin discapacidades ni dependientes, quienes deben trabajar, estar en un programa de entrenamiento laboral o buscar empleo al menos 80 horas al mes para mantener los beneficios.

Bajo esta norma, solo pueden recibir ayudas por 3 meses, en un periodo de 3 años, a menos que califiquen para una exención.

Por otra parte, la reforma limita quiénes pueden quedar exonerados de esos requisitos, pues la edad para estar exento sube de 59 a 65 años.

Se habla de que los ciudadanos solo están exentos si tienen hijos menores de 14 años, cuando antes era sobre los 18.

De igual manera, se eliminan exenciones para personas en situación de calle, veteranos y jóvenes que hayan salido del sistema de acogida foster care, a los 24 años o menos.

Quienes sí quedan protegidos son las personas que están embarazados o tienen limitaciones físicas o mentales para trabajar.

x
Los cambios en el programa SNAP afectarán a miles de beneficiarios en Estados Unidos. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

¿Cuál será el impacto de esta medida?

Según un análisis publicado por Newsweek, del Centro de Presupuesto y Prioridades, CBPP, aproximadamente 4 millones de personas podrían ver sus beneficios eliminados o reducidos significativamente.

Además, las organizaciones sociales advierten que no es solo una cuestión laboral, sino también administrativa, ya que muchas personas podrían perder el acceso no por falta de querer trabajar, sino por dificultades para cumplir con la documentación o los requisitos burocráticos.

SNAP es un programa clave de asistencia social, con alrededor de 42 millones de personas beneficiarias.

Las nuevas normas pondrían en riesgo a los más vulnerables, pues los cambios afectan especialmente a quienes ya están en situaciones precarias, personas mayores, cuidadores, sin empleo, con barreras de transporte o recursos, y pueden agravar la inseguridad alimentaria.

Pese a las críticas, desde el punto de vista gubernamental, los nuevos requisitos sirven para incentivar el trabajo y fortalecer la integridad del programa.

Contexto: Estados enfrentan al Gobierno de EE. UU. por exigir información privada de usuarios de cupones SNAP

Para la Secretaría de Agricultura (USDA), la reforma “combate el fraude y y el desperdicio” en SNAP.

En conclusión, la reforma refleja una tensión central en la política social estadounidense: por un lado, la presión por reducir costos y promover la autosuficiencia; por otro, la necesidad de proteger a los más necesitados y evitar que se queden sin red básica.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No estoy mal casada”: Adelina Guerrero defiende a su esposo, el ministro Armando Benedetti, y les habló a quienes “lo odian”

2. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran encuesta del Centro Nacional de Consultoría, financiada por empresarios antioqueños

3. Ella es María Antonia Mosquera, nueva Señorita Colombia 2025; conquistó el certamen y será la representante del país

4. Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 18 de noviembre

5. ¿Quiere ir al Mundial del 2026? Trump anuncia visas exprés si adquiere entradas para los partidos. Así es el acuerdo con la FIFA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosSnapCambionormasreforma

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.